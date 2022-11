A San Giovanni Rotondo pensionati Spi Cgil a congresso

Si terrà venerdì 4 novembre 2022, con inizio alle ore 16.30, l’assemblea congressuale pensionati della Lega Spi Cgil di San Giovanni Rotondo. Dirigenti e tesserati si ritroveranno nel Chiostro del Palazzo di Città per eleggere i delegati che prenderanno parte al Congresso Provinciale del Sindacato Pensionati e il nuovo direttivo cittadino.

LO STATO DELLA CITTA’. E’ dal 2018 che San Giovanni Rotondo, sesto centro urbano della provincia di Foggia per numero di abitanti, è sceso leggermente al di sotto di 27mila residenti. Un calo demografico sostanzialmente contenuto. La parziale ripresa dei flussi turistici, dopo le fasi critiche della pandemia nel 2020 e nel 2021, ha avuto qualche effetto positivo dal punto di vista economico, ma permangono i disagi di tante famiglie, soprattutto nelle fasce della popolazione che hanno più difficoltà a trovare una occupazione o a ricollocarsi dopo aver perso il lavoro. Donne, giovani e anziani sono coloro che affrontano più disagi. Difficoltà aumentate negli ultimi mesi a causa dell’inflazione e della speculazione che hanno innalzato il costo della vita a tutti i livelli: carburante, bollette energetiche, generi alimentari, materie prime e gasolio per le imprese.

IL DIBATTITO. E’ da queste considerazioni che prenderà il via il dibattito che aprirà l’assemblea congressuale della Lega Spi di San Giovanni Rotondo, una delle più numerose e attive in provincia di Foggia. Sarà discusso il documento generale che la più grande e radicata organizzazione sindacale dei pensionati in Italia sta portando all’attenzione dei territori, coinvolgendo tesserati e dirigenti a ogni livello. Quest’anno, il tema posto al centro del ventunesimo Congresso è “L’interesse generale: stato sociale, rappresentanza, comunità, complessità”.

L’assemblea congressuale di San Giovanni Rotondo, in programma venerdì 4 novembre, è stata preceduta da quelle già svolte a Lucera e a Manfredonia, e sarà seguita dagli incontri che si terranno a Orsara di Puglia (8 novembre), Cerignola (9 novembre), Foggia (11 novembre), San Nicandro (16 novembre), San Severo (22 novembre), Orta Nova (data ancora da decidere) e Vico del Gargano (25 novembre). Al termine di questi appuntamenti, in dicembre a Foggia sarà celebrato il Congresso Provinciale che sancirà, col voto di tutti i delegati eletti nelle assemblee locali, la composizione dei nuovi organismi dirigenziali provinciali.