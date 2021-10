La svolta 'green' di San Giovanni Rotondo: consegnati i primi autobus ibridi per il trasporto pubblico locale

Tre dei quattro mezzi ottenuti grazie alla partecipazione del Comune al bando 'Smart Go City' e al successivo finanziamento della Regione Puglia per l’acquisto degli stessi, sono stati ufficialmente consegnati oggi. I mezzi, oltre a consentire un notevole abbattimento delle emissioni di CO2, sono dotati a bordo di telecamere, tornelli, una schermata in plexiglass a protezione degli autisti e un sistema di filtro antivirale