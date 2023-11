La Puglia chiede il rinvio dei saldi invernali

La richiesta si leva da più parti: rinviare l’inizio dei saldi invernali. Da Confesercenti agli enti regionali, sono tutti d’accordo. Il problema, anche questa volta, è il clima impazzito. La storia è nota: le temperature (quasi) estive hanno stretto nella loro morsa il Belpaese fino ad ottobre inoltrato, condizione che ha scoraggiato lo shopping della collezione autunno-inverno. Secondo la Fismo (Federazione Italiana Settore Moda) le vendite di capi, calzature e accessori autunno-inverno hanno registrato sull’intero territorio nazionale un sensibile calo che ha raggiunto addirittura punte del 20%.

Una possibile soluzione, quindi, potrebbe essere quella di far slittare di un mese la partenza dei saldi per permettere ai negozi di moda di riuscire a ‘commercializzare’ le merci a prezzo pieno prima della svendita. Tra i sostenitori della proposta c’è anche la Regione Puglia che si è fatta portavoce della richiesta in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per mezzo dell’assessore allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci.

“Condivido e comprendo le difficoltà che numerosi commercianti mi hanno personalmente manifestato – ha dichiarato Delli Noci – e che mi sono state riportate dalle associazioni di categoria. Per questa ragione, e giacché questo non è un problema che riguarda solo la nostra regione, ho chiesto in maniera ufficiale in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il posticipo della data dei saldi. È fondamentale che la decisione sia presa a livello nazionale sia per i franchising che necessitano di una data unica, sia perché alcune zone della Puglia, penso ad Altamura, confinano con regioni che potrebbero mantenere la data del 6 gennaio portando gli acquirenti a recarsi nelle vicine città in cui i saldi sono già partiti e provocando di certo una perdita per i nostri operatori commerciali. Invito dunque le associazioni di categoria a riportare la questione nelle sedi nazionali affinché la scelta sia corale e non penalizzi nessuno”.

Tuttavia lo spostamento della data, per gli addetti ai lavori, dovrebbe interessare sia quelli invernali che quelli estivi e dovrebbe diventare la regola. I saldi – fanno notare le associazioni di categoria – iniziano molto prima rispetto alla reale fine stagione dettata dal clima che evidentemente l’ha posticipata rispetto a qualche anno fa. Questa sfasatura sfavorisce ovviamente i negozi di vicinato e va a vantaggio della grande distribuzione e dell’e-commerce che possono contare su un mercato di larga scala e costi ridotti che si traducono in prezzi molto competitivi.