Saldi posticipati di tre settimane: per i commercianti di Foggia "è giusto così" ma c'è il rischio acquisti in altre regioni

La decisione della Regione Puglia di far slittare l'inizio dei saldi di 3 settimane sembra piacere ai commercianti. Ma il problema nascerebbe nel momento in cui tutte le altre regioni partiranno con i saldi il 3 luglio.

Se da un lato i commercianti si dicono soddisfatti dello slittamento dell'inizio dei saldi di 3 settimane, dal 3 al 24 luglio, dall'altro lato c'è chi pensa che in questi 21 giorni i clienti potrebbero recarsi nelle regioni limitrofe per approfittare degli sconti in corso.