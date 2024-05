Ataf si sbarazza di 15 autobus da rottamare: asta aperta a partire da 1800 euro

L'Ataf, Azienda Trasporti Automobilistici Foggia, società partecipata del Comune, rende noto che il 27 maggio, a partire dalle 9, presso la sede di via Motta della Regina, avrà luogo un’asta pubblica per l’alienazione di un unico lotto di 15 autobus per la rottamazione con importo a base d'asta di 1800 euro. Sono ammesse solo offerte pari o in aumento. Si tratta di dieci mezzi modello Irisbus Italia e cinque Bredamenarini bus.

L’asta sarà tenuta ad unico e definitivo incanto con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo posto a base d’asta per l’unico lotto, ai sensi dell’art. 73, lett. C), R.D. 827/1924. Si procederà ad unico esperimento senza offerta di miglioria con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, che quindi sarà definitiva ad unico incanto.

Non verranno valutate le offerte per un prezzo inferiore a quello posto a base d’asta, né quelle condizionate o espresse in modo generico o indeterminato. In caso di offerte identiche si procederà al sorteggio pubblico. L’aggiudicazione disposta dalla Commissione di gara ha carattere provvisorio in quanto subordinata all’approvazione da parte del competente organo deliberativo di Ataf.

Le offerte saranno considerate valide ed impegnative per 180 giorni a decorrere dal termine di presentazione dell’offerta.

I mezzi si intendono alienati nello stato di fatto e di diritto di uso e conservazione in cui si trovano, esonerando Ataf, da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui si trovano al momento della consegna.

Ataf S.p.A. s’intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle operazioni di visione dei mezzi da parte degli interessati e prelievo degli stessi da parte degli aggiudicatari effettuate presso la sede indicata e da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa all’uso futuro che l’aggiudicatario farà dei veicoli ad esso alienati.