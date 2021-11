Foggia vuole volare, già 1000 ticket 'virtuali' staccati nei negozi di Capitanata: "Noi siamo pronti"

Milano, Parigi, Venezia e Torino. Sono solo alcune delle destinazioni scelte dai foggiani per dimostrare richiesta e necessità di collegamenti aerei da e per Foggia. L'iniziativa del biglietto 'virtuale', promossa a sostegno del 'Gino Lisa', esce dalla rete e inizia a camminare nelle strade di Foggia e provincia, trovando casa in numerosi esercizi commerciali dove sarà possibile sottoscrivere il proprio biglietto 'virtuale'.

A fare da detonatore dell'iniziativa sono i Club Rotary di Capitanata: "C'è una Foggia che vuole volare ed è pronta a farlo", spiega a FoggiaToday l'avvocato Giulio Treggiari, assistente del Governatore per il Distretto 2120 del Rotary International. "Abbiamo molte persone, e tantissimi studenti, che sono in altre città e io credo che sarebbe utilissimo avere un collegamento nazionale". Voli che, puntualizza Treggiari, "in passato abbiamo avuto e hanno dato buoni frutti. Non si deve far altro che insistere su quello che si era già fatto".

L'iniziativa è partita ieri sera e conta già una ventina esercenti coinvolti a Foggia, e un migliaio i ticket già staccati. "Abbiamo ritenuto importante questa partecipazione perchè è fondamentale per il territorio riappropriarsi dell'aereoporto, veicolo di sviluppo turistico e commerciale per l'intera provincia", puntualizza Massimo Leone, titolare dell'attività Leone Centro, in via Lanza, e presidente del Rotary Club Foggia Capitanata.

Saranno coinvolte le attività di Foggia, Manfredonia, San Severo, San Giovanni Rotondo, il Gargano, Lucera e Cerignola. Ogni cittadino avrà la possibilità la possibilità di 'acquistare' gratuitamente, in numerosi negozi, farmacie e punti vendita, un biglietto per una destinazione a scelta con partenza da Foggia. "Speriamo in una adesione numerosissima e i biglietti saranno consegnati direttamente nelle mani del Presidente Emiliano perché possa prendere atto del fatto che Foggia esiste, esprime la propria volontà e ha diritto a volare dal proprio aeroporto", l'obiettivo comune ai nove Club Rotary del territorio | IL VIDEO

