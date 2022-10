Turismo di ritorno sui Monti Dauni: dall'America a Roseto Valfortore per riscoprire il borgo natio

“Sono felice di accogliere ognuno di voi nel nostro piccolo ma incantevole borgo tra i più belli d’Italia”. Così il vicesindaco di Roseto Valfortore, Stefano Rossi, ha aperto la cerimonia di benvenuto per un gruppo di americani, turisti di ritorno nel borgo natio.

“Il mio bentornato a voi, rosetani nel sangue che avete deciso di tornare a casa, quella dei vostri genitori, dei vostri nonni, dei vostri antenati perché spinti da un forte legame di famiglia e colgo l’occasione per dare il benvenuto anche a chi ha scelto di vivere Roseto per la prima volta, con la sua storia di tradizioni, sapori e cultura tramandata di generazione in generazione".

"È sempre emozionante e al tempo stesso sorprendente prendere atto che il nostro paese è fonte di attrazione nel mondo, perché vuol dire che il lavoro di comunicazione dei suoi valori e di rinnovamento delle sue potenzialità procede verso la giusta direzione”, aggiunge. "Un ringraziamento particolare, per quanto fatto finora, va a Dorina, che con il suo progetto fondato sul 'Roseto Effect' (L'effetto Roseto, un fenomeno per cui una comunità riscontra un tasso ridotto di malattie cardiache. L'effetto prende il nome da Roseto, Pennsylvania) sta portando a Roseto tanti turisti dall'estero riunendoli a tavola e facendo riscoprire loro le proprie radici e tradizioni. L'intera Comunità di Roseto Valfortore augura a tutti voi una permanenza ricca di sorprese", conclude.