Rocco Salatto nuovo presidente regionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria Puglia

Rocco Salatto è il nuovo presidente del Comitato Giovani Imprenditori di Confindustria Puglia. Eletto dai componenti del Comitato, cui hanno preso parte i presidenti e i delegati dei Comitati Giovani Imprenditori delle associazioni territoriali, entra così a far parte del Consiglio di Presidenza di Confindustria Puglia.

Laureato in Economia, 38 anni, Salatto è imprenditore nel settore della sanità, associato a Confindustria Foggia dove ha ricoperto la carica di presidente dei Giovani Imprenditori.

Il presidente di Confindustria Puglia, Sergio Fontana, si è congratulato con il neo presidente Salatto che, nel ringraziare il Comitato per la fiducia espressagli, ha sottolineato la volontà di continuare nell’operato del suo predecessore, Alessio Nisi, al quale ha rivolto parole di sincera stima, riconoscendogli il merito di aver consolidato il ruolo e il prestigio del Comitato anche a livello nazionale.

I temi dell’education e della valorizzazione del capitale umano, delle politiche attive del lavoro, delle infrastrutture reali e immateriali per il Sud, del credito alle imprese saranno al centro della nuova Presidenza.

“In un momento così difficile per la nostra economia – ha dichiarato il neo presidente Rocco Salatto – che richiede determinazione, costanza e coraggio per portare la nostra Puglia ad essere più green, più innovativa e maggiormente infrastrutturata, sono certo che i Giovani Imprenditori sapranno giocare un ruolo fondamentale nel futuro del tessuto imprenditoriale del nostro territorio. La Puglia ha dimostrato – conclude Salatto – di essere una regione moderna e con importanti energie imprenditoriali in un periodo di straordinaria complessità. I Giovani Imprenditori hanno una visione unitaria e lungimirante e il nostro programma vuole contribuire a rendere più forte e competitivo il sistema produttivo pugliese valorizzando le sue eccellenze”.