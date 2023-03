Angiola fa un passo indietro, i candidati Rettore dell'Uni Fg scendono a sette: "Auguro a Serviddio di farcela"

I candidati alla carica di Rettore dell'Università di Foggia per il sessennio 2023-2029, scendono a sette. In serata Nunzio Angiola, ex deputato della Repubblica, ha annunciato il ritiro della candidatura per favorire la corsa al Rettorato del prof. Gaetano Serviddio.

Il professore Ordinario di Economia aziendale, plaude all'intesa trovata dall'epatologo con il dipartimento di Economia: “Sono estremamente soddisfatto di questo epilogo. Ho lavorato affinché il dipartimento di Economia, in modo sereno e unitario, convergesse su una idea di futuro della nostra università e del nostro dipartimento. Ho chiesto io stesso una accelerazione al riguardo, ho invitato i colleghi a non considerare come un impedimento la presenza della mia candidatura se l’obiettivo poteva essere un vero e sincero compattamento, ho chiesto maggiore generosità a coloro che erano titubanti, anticipando che avrei ritirato la mia candidatura di fronte ad una coesione totale a favore di un candidato che ben poteva essere Gaetano Serviddio. Ho ottenuto da Gaetano che tre obiettivi contenuti nelle mie linee programmatiche, da me indicati, fossero da lui presi in carico. Gli auguro di farcela in questo importante e condiviso obiettivo”.