Fatture non pagate agli asili, il Comune ammette i ritardi ma tranquillizza: "Nessuna emergenza"

“Nessuna emergenza per i servizi educativi alla prima infanzia”. Il Comune di Foggia spegne l’allarme lanciato una settimana fa dalla Fism Puglia, la Federazione italiana scuole materne e nidi, ma ammette i ritardi denunciati dall’associazione di categoria che riunisce la quasi totalità dei servizi educativi per la prima infanzia della città. “Procedure complesse allungano i tempi di pagamento ai soggetti coinvolti”, confermano da Palazzo di Città.

Il presidente regionale Fism, Fabio Daniele, aveva annunciato “una catastrofe educativa e sociale”, paventando il rischio chiusura degli asili nido in città, che di questo passo sarebbero rimasti sommersi dai debiti.

In una nota, i commissari dettagliano tutte le cifre e comunicano lo stato di avanzamento delle procedure. La somma complessiva che il Comune di Foggia deve liquidare a 42 differenti realtà che risultano beneficiarie delle risorse disponibili per i servizi educativi offerti alla prima infanzia nella città di Foggia ammonta a 4.628.465,22 euro.

Nello specifico, i beneficiari di queste risorse sono 7 centri diurni infanzia e adolescenza e 35 nidi, micronidi e Sezioni Primavera.

Per adempiere a tutte le procedure necessarie, rispettando il cronoprogramma imposto dalle Linee guida degli avvisi pubblici e del Decreto Ministeriale, fanno sapere da Palazzo di Città, sono stati istruiti articolati procedimenti amministrativi che garantiscono la corretta distribuzione di risorse pubbliche ma che, inevitabilmente, allungano i tempi di saldo nei pagamenti. Risorse che fanno riferimento a diversi fondi, alcuni regionali e altri ministeriali.

Al momento, delle complessive 35 realtà (nidi, micronidi, Sezioni Primavera) 23 sono finanziate dai buoni servizio infanzia della Regione Puglia, 12 dai fondi Pac del ministero dell’Interno.

In merito alle 23 finanziate dalla Regione, ad oggi sono state liquidate fatture da settembre 2022 a marzo 2023 in favore di 19 operatori economici. Per le restanti 4 sono state liquidate fatture da settembre 2022 a gennaio 2023. In totale, il 95% delle fatture riferite ai finanziamenti regionali è stato liquidato. Per le 12 finanziate dai Fondi Piano di Azione e Coesione del ministero dell’Interno è stato liquidato il 70% di quanto fatturato.

Per l’estensione temporale del buono educativo (aprile-luglio 2023) per i Centri Diurni la sottoscrizione degli addenda è stata già fatta e la documentazione caricata sul portale della Regione Puglia. Per nidi, micronidi e Sezioni Primavera è stato approvato il progetto attuativo e il relativo quadro economico (per 1.325.538,60 euro) e si sta provvedendo a predisporre gli addenda del contratto di servizio.

L’Amministrazione, fanno sapere dal Comune, “è pienamente consapevole delle legittime preoccupazioni dei soggetti privati interessati e per questo, in uno spirito di sempre maggiore e proficua collaborazione nell’interesse generale di tutte le famiglie foggiane coinvolte in questo delicato e fondamentale servizio, è impegnata nel contemperamento di ogni esigenza nel minor tempo possibile”.