Sushi fusion, apre ad Apricena il primo ristorante Rainbow: "Puntiamo ai clienti di tutta la provincia"

Non si arresta l’espansione lungo la penisola italiana di Rainbow Sushi 2.0, catena di ristoranti di sushi fusion con base a San Marino. Dopo l’accordo per il decimo locale del brand che aprirà nelle prossime settimane a Rovereto, è arrivata l’ufficialità che il ristorante numero 11 sarà ad Apricena

Ad aprirlo Matteo Leggeri e famiglia. “Sono proprio soddisfatto di questo nuovo traguardo - commenta l’amministratore di Rainbow Marco Felici - perché certifica l’appetibilità del nostro brand a livello nazionale italiano”. Come sempre il via libera all’apertura è arrivata dopo un’attenta analisi del mercato locale e della location proposta dal franchisee. “Apricena è una bella cittadina di circa 13mila abitanti al centro di una fiorente economia legata alla pietra di Apricena, una pietra calcarea estratta proprio in quei luoghi e molto apprezzata anche all’estero. Inoltre gode del fiorente turismo che coinvolge la Puglia nel periodo estivo”.

“I progetti che intraprendiamo come famiglia sono sempre improntati all’eccellenza - commenta il direttore generale Leggieri - e in questo senso la scoperta del format Rainbow ci ha trasmesso da subito un percepito di grande valore. Sebbene Apricena sia un paese relativamente piccolo riteniamo che un ristorante Rainbow qua possa diventare il punto di riferimento del sushi fusion dell’intera provincia di Foggia”.

Il Rainbow sarà il primo ristorante di sushi della città. Con i suoi 450 km di distanza dalla Repubblica di San Marino sarà il locale della catena più lontano dalla sede centrale.