"Sono gli ultimi tre giorni". L'appello di Antonello ai foggiani: "Se venite a pranzo vi facciamo un prezzo basso"

Misure restrittive in arrivo e Antonello, ristoratore di Foggia, interpretando anche il pensiero di tanti suoi colleghi, lancia l'appello per quello che si appresta ad essere l'ultimo fine settimana in gialla per la Puglia, "gli ultimi tre giorni per lavorare a pranzo" sottolinea il ristoratore Antonello Fiscarelli.

Il proprietario del ristorante 'Il Cantiere' di via Carelli lancia l'iniziativa 'Contiamo su di voi': "Facciamo una cosa, noi vi facciamo un prezzo piccolo piccolo e voi ci date una mano venendo a mangiare da noi a pranzo"

L'appuntamento è per venerdì, sabato e domenica. Menu completo a 20 euro

Esattamente un anno fa il locale gestito da Antonello, ringraziò l'operato degli operatori sanitari in prima linea contro il Covid donando al reparto dei Riuniti quattro metri di pizza.

Quel gesto non passò inosservato. Potrebbe essere questo il momento giusto per ricambiarlo.