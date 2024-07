Aria pesante nel maxi cantiere della Fiera: si rischia un altro stop dei lavori

L’aria è di nuovo pesante nel maxi cantiere della Fiera di Foggia. I lavori sbloccati ad aprile, dopo più di un anno di stallo, potrebbero subire un altro stop.

Le imprese, infatti, avrebbero incassato solo un acconto a fine marzo, poi i rubinetti si sono chiusi un’altra volta.

I pagamenti sarebbero bloccati in Regione e le ditte, in grossa difficoltà, mediterebbero di fermarsi. Tra spettanze degli operai e forniture da onorare, non possono permettersi altri ritardi.

Del resto, l’ultima volta, ormai quattro mesi or sono, hanno percepito solo una parte dei crediti vantati.

Le aziende boccheggiano e non ne possono più dei rimpalli di responsabilità tra l’Ente Fiera e la Regione Puglia. Questa volta, i mancati trasferimenti delle risorse sarebbe dovuti ad una rendicontazione mancante. L’Ente Fiera pare sia stata chiamata ad anticipare i pagamenti, ma la coperta sarebbe sempre troppa corta.

E così, sotto la cenere coverebbe un’altra protesta delle imprese che lavorano alla costruzione del parcheggio interrato da 800 posti e alla nuova palazzina uffici.

Sarebbe già arrivato l’ultimatum: in assenza di risposte, fermeranno il cantiere.