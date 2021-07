Gimcana tra buche e dossi in via Guglielmi, sarà riqualificata con i fondi assegnati a Foggia dal ministero dell'Interno

Nel progetto, per un importo complessivo di 650mila euro di cui 420mila euro assegnati dal Viminale, sono comprese anche via Caggese, via Da Zara e via Alvarez Alberto Valentini

Saranno riqualificate con i 420mila euro assegnati dal ministero dell'Interno via Guglielmi e via Romolo Caggese. Il Comune di Foggia ha predisposto il progetto per la messa in sicurezza di strade e marciapiedi.

Il 22 luglio scorso è stato approvato con determina dirigenziale lo schema del bando di gara per l'affidamento dei lavori. L'importo complessivo del progetto è di 650mila euro: oltre ai contributi aggiuntivi destinati ad opere pubbliche in materia di sviluppo territoriale sostenibile assegnati dal Viminale con Decreto n.289 del 11 novembre 2020, l'ente cofinanzia con 230mila euro l'intervento.

Il progetto di riqualificazione interesserà via Alfredo Guglielmi per una lunghezza di 780 metri su entrambe le carreggiate, 260 metri di via Romolo Caggese, 110 metri in via Alberto da Zara e la parallela, via Alvarez Alberto Valentini, per la stessa lunghezza. Si tratta di strade che non vengono sottoposte a manutenzione da tempo e dove le radici degli alberi hanno sollevato il manto stradale creando pericolosi dossi che costringono gli automobilisti a una gimcana.

È particolarmente critica la condizione di via Guglielmi che, peraltro, costeggia il nasce parco urbano dei Campi Diomedei. È previsto il totale rifacimento degli spartitraffico e il ripristino dei marciapiedi, oltre al rifacimento totale della pavimentazione stradale con la realizzazione della segnaletica orizzontale.