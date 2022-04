Costruttori foggiani pronti a riqualificare 2500 case popolari con il Superbonus

Ance Foggia si propone per riqualificare il patrimonio immobiliare nelle disponibilità di Arca Capitanata. Gli edili di Confindustria sono pronti a intervenire su oltre 2500 alloggi di edilizia residenziale pubblica in tutta la provincia, approfittando del Superbonus 110%.

L’associazione di categoria dei costruttori capeggiata da Ivano Chiarici, tramite un’azienda associata, ha presentato all’ex Iacp un project financing, una proposta di partenariato pubblico-privato che prevede la riqualificazione energetica e sismica di case popolari. Ora, la locale Agenzia regionale per la Casa e l’Abitare guidata dall’amministratore unico Denny Pascarella dovrà valutare l’interesse pubblico.

Se andasse in porto, sarebbe un’operazione senza precedenti che il presidente Ivano Chierici aveva in mente sin dal suo insediamento per infondere una boccata d’ossigeno al comparto. Sui numeri, il leader degli imprenditori del mondo dell’edilizia non si sbottona, ma si tratterebbe di un progetto milionario, addirittura nell’ordine delle centinaia di milioni di euro. Solo su Foggia, sarebbero interessate qualcosa come 600 unità abitative, a San Severo quasi 300 appartamenti, in proporzione una quantità considerevole. Ma nello stradario ci sono anche Orta Nova, Apricena e altri comuni della provincia.

“Tutte le unità immobiliari che oggi sono ‘energivore’ saranno portate in classi molto più alte – spiega Ivano Chierici - con un notevole risparmio anche in bolletta e un notevole riadeguamento dei valori del patrimonio immobiliare in capo all’Arca”. Saranno costituite comunità energetiche e attivati hotspot di connettività.

Oggi, in Confindustria, Ance ha incontrato le imprese, una riunione tecnica per spiegare come costituire consorzi e raggruppamenti temporanei in caso di risposta affermativa da via Caggese. Se l’operazione dovesse andare a buon fine, ci sarebbe lavoro per una cinquantina di imprese, non solo quelle associate ma tutte le aziende iscritte alla cassa edile, e per diverse migliaia di addetti.