Agricoltori foggiani tirano un sospiro di sollievo: prezzo del grano in risalita

Si registra per la seconda settimana di seguito un leggero aumento dopo 7 settimane di crollo verticale del prezzo del grano duro attestandosi a 345 euro a tonnellata, con un aumento di 10 euro

La proposta di imporre dei dazi di frumento di provenienza extra europea, nelle scorse settimane - che darebbe una stangata di oltre 40 milioni di euro alle importazioni russe - insieme alla presentazione di contratti di acquisto, hanno dato una scossa al mercato made in Italy.

Coldiretti Puglia chiede alla filiera cerealicola una assunzione di responsabilità per la tutela del grano italiano, in relazione all’ennesima nave russa la Pola Pelagia che sta scaricando grano al porto di Bari, una vera e propria invasione mai registrata prima della storia con quasi mezzo milione di tonnellate nel 2023, più del 1000% in più rispetto all’anno precedente, con un effetto dirompente sui prezzi pagati agli agricoltori pugliesi a causa di speculazioni e concorrenza sleale.

Sotto accusa gli accordi di scambio sleali che continuano a bypassare gli standard di qualità italiani.