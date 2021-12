I costruttori ai commissari di Foggia: "Ora approvate il Pug"

Ance Foggia prova a sbloccare la pianificazione urbanistica che si trascina ormai da troppo tempo. E oggi ha incontrato Arca Capitanata per presentare un progetto di ristrutturazione del patrimonio pubblico con il Superbonus

Gli edili dell'Ance sono pronti a ristrutturare tutto il patrimonio pubblico di Arca Capitanata con il Superbonus. La sezione dei costruttori edili di Confindustria Foggia oggi stesso ha presentato il progetto all'Agenzia regionale per la Casa e l'Abitare.

Gli incentivi, secondo il numero uno di Ance Foggia, Ivano Chierici, hanno fatto registrare "un exploit fuori da ogni previsione" e hanno effettivamente rianimato il comparto. Come aveva pronosticato sin dal suo insediamento, quasi si fatica a coprire le richieste perché manca la manodopera.

"La ripresa c'è stata", conferma, anche se hanno pesato non poco i problemi nel reperimento delle materie prime e i rincari. Gli edili stanno pensando a una serie di corsi con il Formedil per formare nuove schiere di lavoratori da mandare nei cantieri.

Ance prova a sbloccare anche il Pug, il piano urbanistico generale di Foggia: "Era oramai a buon punto", afferma il presidente Chierici che ha incontrato i commissari straordinari. "Abbiamo bisogno di celerità e di rigenerazione. Mettere mano al Pug non significa solo edilizia, ma anche commercio, industria e ha risvolti su tutte le attività della città". Confidano che questa sia la volta buona: "Speriamo siano i commissari ad approvarlo - è l'auspicio formulato anche davanti alla commissaria Marilisa Magno - perché non vengono tirati per la giacchetta dalle forze politiche e da nessuno".