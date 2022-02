Nuove strade sui Monti Dauni, 29 sindaci approvano il piano della viabilità: investiti altri 16,5 milioni di euro

Addio strade groviera sui Monti Dauni. Grazie ai fondi della Strategia Nazionale Aree Interne si continuano ad aprire cantieri e a mettere in sicurezza alcune tra le più importanti arterie che collegano i 29 comuni dell’appennino con il resto della provincia. Nella prima programmazione, dei 77 milioni di euro previsti, sono stati già impegnati ben 45 (30 provenienti dal Patto Puglia), e ulteriori 16,5 milioni sono stati stanziati nel nuovo piano sulla viabilità votato dai sindaci nell’ultima riunione di Snai Monti Dauni. Il tutto per completare e mettere in sicurezza altre arterie.

“Finalmente il progetto Snai Monti Dauni inizia a dare i primi frutti con l’utilizzo dei tanto attesi fondi per ripristinare la viabilità nelle nostre aree interne. Il miglioramento della viabilità – afferma il coordinatore e sindaco di Pietramontecorvino, Raimondo Giallella – è sempre stato al centro dell’operato della nostra Cabina di regia. Gli interventi saranno coordinati con la Provincia e con i singoli comuni, e daranno sicuramente un’ opportunità di crescita e valorizzazione dei nostri borghi che, diversamente, vivono una situazione svantaggiata rispetto ad altre aree”.

Giallella poi manda un messaggio alla Regione Puglia: “E’ necessario che nella prossima programmazione, con i fondi destinati al dissesto idrogeologico, intervenga parallelamente per fermare le frane e gli smottamenti e per rifare il manto stradale delle arterie interessate”.