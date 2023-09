Riconoscimento della DOP alla peranzana: se ne parla a San Severo

Il riconoscimento della DOP Oliva Alta Daunia quale strumento di crescita per il territorio. Se ne parlerà in un convegno in programma venerdì 29 settembre alle 18.30. nella sede del Gal Daunia Rurale di San Severo. L’incontro, organizzato dal ‘Consorzio Peranzana Alta Daunia’ e Università degli Studi di Foggia con il patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Torremaggiore e del Gal Daunia Rurale, sarà un focus su quanto il brand Oliva Peranzana rappresenti un riferimento per il territorio nazionale.

“L’oliva – spiegano gli organizzatori – presenta peculiarità distintive grazie alla forte emanazione del suo territorio, storicamente vocato, a cui il Consorzio sta lavorando per rafforzare un’immagine e un’idea imprenditoriale vincente. Una vision integrata intesa come costruzione di un’identità territoriale da consolidare soprattutto attraverso la crescita della competitività delle imprese dei mercati internazionali. I prossimi obiettivi da raggiungere sono migliorarne la qualità, comunicare i caratteri distintivi delle produzioni, potenziare il ricorso alle certificazioni internazionali, alle protezioni di origine e all’analisi sensoriale. Strumenti questi da applicare e condividere anche con le istituzioni per offrire una ulteriore opportunità di crescita al sistema produttivo del territorio e alla sua rete d’imprese”.

L’apertura dei lavori sarà affidata a Paki Attanasio (presidente Gal Daunia Rurale 2020), Dante de Lallo (direttore Gal Daunia Rurale 2020) e a Giuseppe Lipartiti (presidente Consorzio Alta Daunia Peranzana). Previsti gli interventi delle organizzazioni di categoria provinciale e della senatrice Gisella Naturale, Vicepresidente 9? Commissione Agricoltura, Attività Produttive e Turismo.