Madre e figlio in una condizione di estremo disagio economico: "Ho bisogno di un lavoro, così non ce la facciamo"

Gentile redazione di FoggiaToday, mi chiamo Francesco, ho 25 anni e vivo a Foggia. Vi racconto brevemente la mia storia, perché sono davvero esausto della situazione in cui mi trovo.

Vivo in una condizione di estremo disagio economico. Nonostante io abbia un diploma superiore, ho trovato pochissimi lavori fino ad oggi, che oltre ad essere sottopagati, sono durati pochissimo.

Purtroppo mio padre è deceduto e di conseguenza vivo con mia madre, invalida, che percepisce una pensione minima e, se io non lavoro non riusciamo ad andare avanti, difatti non possiamo nemmeno pagare le bollette e l'affitto, avendo numerosi arretrati.

Ha già provato a cercare un lavoro che mi consenta di mantenermi e di andare avanti: mi hanno proposto 500 euro ma devo pagare l'affitto di casa, le bollette e devo mangiare. Mi sono recato anche al centro per l'impiego, ma non ho trovato ancora nulla.

Vi scrivo per diffondere la mia richiesta di aiuto, anche se preferisco restare anonimo per questioni di dignità. Mi vergogno tanto, ma ho deciso di chiedere aiuto con le lacrime agli occhi, perché in questa situazione è davvero difficile andare avanti. Non cerco compassione, tantomeno soldi.

Cerco soltanto un lavoro serio e soprattutto duraturo che possa permettermi di vivere in maniera tranquilla. Se possibile, vorrei che la mia richiesta fosse condivisa sul vostro sito e sui vostri social, in modo che arrivi a chi sia in grado di offrirmi un posto di lavoro.

Per coloro che fossero interessati ad offrirmene uno, possono contattarmi al seguente indirizzo email: francescofg97@libero.it

Grazie per l'attenzione