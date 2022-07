Boom di ricerche di voli, più del 2019: Bari è tra le mete turistiche preferite dagli europei

La ripresa del turismo è pienamente confermata dopo gli ultimi duri anni della pandemia e sembra che la maggior parte delle persone si sia lasciata alle spalle la paura del coronavirus, con una grande voglia di viaggiare e di godersi una meritata vacanza. Nei primi sette mesi del 2022, secondo il motore di ricerca di voli e hotel Jetcost, le ricerche di voli sono aumentate del 250%, mentre quelle di hotel del 330%. Le ricerche per le vacanze di agosto 2022 sono già superiori del 30% di quelle dello stesso mese nel 2019. Inoltre, gli utenti passano il 50% di tempo in più nella ricerca di diverse soluzioni, budget e date alternative, per trovare l'offerta che meglio si adatta alle loro esigenze.

Molti Europei scelgono l'Italia. Secondo Jetcost, il clima quasi sempre con il sole e le tante spiagge a disposizione, il patrimonio culturale, le tradizioni e le feste popolari, così come la ricchissima offerta enogastronomica, i buoni alberghi e le infrastrutture e i prezzi più bassi rispetto ad altri paesi, "hanno portato il nostro Paese ad essere il secondo più ricercato su Jetcost per trascorrere queste vacanze, seguito dalla Spagna e preceduto solo dal Portogallo".

Jetcost.it analizza regolarmente le ricerche effettuate attraverso il suo sito, in modo da ottenere dati molto affidabili visto che si tratta di ricerche reali e non di sondaggi. I dati che analizzano i risultati delle ricerche di voli per il mese di agosto 2022 indicano che moltissime persone hanno optato per la Puglia e soprattutto per Bari, è la sesta città più richiesta dai viaggiatori tedeschi e francesi, la settima dagli olandesi, la nona dagli spagnoli e portoghesi e l'undicesima dai britannici.

Oltre a Bari - sestaq città più ricercata d'Italia da tedeschi e francesi (settima da olandesi, nona da spagnoli e portoghesi e undicesima dai britannici), anche Brindisi è tra le città più ricercate, essendo la dodicesima scelta per i tedeschi, la 13esima per i francesi e la 14esima per i britannici. Le città italiane più ricercate dai turisti europei per agosto 2022:

Anche per gli stessi italiani è Brindisi la 21esima città più ambita al mondo per trascorrere questi giorni di riposo e svago. Inoltre, diverse altre mete nel Mediterraneo sono, insieme ad altre città italiane, le destinazioni più desiderate: Barcellona al secondo posto, Zante al sesto, Palma di Maiorca all’ottavo, Santorini al nono, Malta al 13esimo, Lisbona al 14esimo, Tenerife al 15esimo, Parigi al 18esimo e Valenzia al 25esimo. Quelli che hanno scelto destinazioni a lungo raggio hanno optato invece per New York, al 24esimo posto.

Così Ignazio Ciarmoli, direttore Marketing Jetcost, ha detto: "La normalità è finalmente tornata e con essa i milioni di turisti che ci visitavano ogni estate prima della pandemia. Bari e Brindisi sono ancora due delle principali destinazioni turistiche del mondo, grazie ai buoni prezzi che offrono rispetto ad altre città, la loro ricchezza culturale, le loro usanze e feste popolari, le magnifiche spiagge, la ricchissima gastronomia e i loro ottimi alberghi continuano a attrarre un gran numero di turisti che decidono di trascorrere qui qualche giorno di riposo nell'agosto 2022. D'altra parte, anche molti italiani le hanno scelte per le loro vacanze, preferendole alle principali città europee e alle destinazioni a lungo raggio".