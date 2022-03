Gino Lisa, albergatori e imprenditori del turismo frenano gli entusiasmi per i voli in estate: "Si è sicuramente in ritardo"

La pubblicazione dell'avviso pubblico relativo al programma di incentivazioni per l'attivazione dei voli di linea da e per l'aeroporto Gino Lisa finalizzato alla ricerca dei vettori aerei, è stata accolta con entusiasmo dagli operatori del turismo di Capitanata. Tuttavia, il presidente di Federalberghi Foggia, Gino Notarangelo, evidenzia che per tempi della programmazione turistica europea, con il bando 'Summer 2022' si è sicuramente in ritardo. "Prevediamo, pertanto, il massimo sforzo di tutti noi perché questa start-up abbia i migliori risultati possibili, auspicando un impegno serio di Aeroporti di Puglia e della Regione per il lancio per l’autunno di quest’anno di un altro bando almeno biennale (2023/24) che ci faccia lavorare veramente da protagonisti nel mercato turistico europeo per il prossimo futuro".

Il leader degli albergatori della Capitanata non manca di sottolineare il lavoro profuso da Regione Puglia e Adp e di rimarcare l'importanza del momento, che coincide con la deroga ad operare con la classificazione ai fini del servizio antincendio nella VI categoria Icao (continua a leggere). "Ridare nuova operatività e prospettive a un aeroporto chiuso e spento da tanti anni, significa spalancare le porte al settore turistico territoriale che è pronto con uomini e mezzi di grande qualità. Far volare Foggia vuol dire crescita e sviluppo di un settore che darà grandi soddisfazioni alla Puglia intera".

Peil presidente di Impresa Puglia “l’avviso pubblico di Aeroporti di Puglia per la ricerca di vettori aerei per il rilancio dell’aeroporto civile Gino Lisa di Foggia è un fatto importante ma non esaustivo se non si fa sin da ora chiarezza anche sulla programmazione a medio termine dell’iniziativa”. Michele D’Alba aggiunge che “i tempi dell’effettiva operatività dell’importante iniziativa di Aeroporti di Puglia potrebbero coincidere con l’estate, con un’oggettiva e limitata presenza sui voli civili sulle tratte che si andranno ad individuare, ovvero con la totale assenza dei voli per il settore turistico”.

Secondo l’imprenditore foggiano “occorre sin da ora scongiurare, quindi, valutazioni sommarie e consuntivi affrettati, tenendo conto che il traffico civile potrà svilupparsi in maniera significativa solo dal prossimo autunno, mentre i voli charter e/o low cost per il turismo dovranno interpretare le esigenze degli operatori del settore per la programmazione 2023, essendo oramai già definita quella per il corrente anno”.

Sul tema più generale, nell’auspicare la partecipazione attiva di tutti i soggetti istituzionali e imprenditoriali nel promuovere e favorire l’utilizzo dei voli di prossima istituzione, Impresa Puglia ribadisce che occorre puntare prioritariamente su soluzioni che favoriscano in ogni modo il traffico aereo turistico “perché esso farebbe sicuramente da traino e stimolo anche per i voli civili di linea” spiega.

Non meno importante per D'Alba sarà la definizione contestuale di tutti i servizi connessi con la funzionalità dell’aerostazione: dai collegamenti navetta agli autonoleggi, fino all’apertura di un info point turistico permanente, per citare i più importanti. “Ad oltre mezzo secolo dall’avvio dei voli civili, l’aeroporto Gino Lisa può e deve iniziare una seconda vita con i migliori presupposti, per una prospettiva durevole in sinergia con le altre importanti infrastrutture stradali e ferroviarie del territorio, valorizzando ulteriormente la posizione geografica strategica della Capitanata, nord-est del Mezzogiorno, area cerniera tra la dorsale adriatica e quella tirrenica, prospiciente l’area balcanica ed in stretto raccordo con altre aree mediterranee di analoghe vocazioni produttive”.