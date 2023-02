Il calvario di Francesco, il lavoro che non arriva e le proposte indecenti: "Non arriviamo a fine mese"

Francesco ha 26 anni, vive con la madre in un comune della provincia di Foggia ed è alla ricerca continua di un lavoro che possa permettergli di vivere. Non è d’accordo con chi sostiene che i giovani non vogliano lavorare e che preferiscano il reddito di cittadinanza. “Non navigo nell'oro, anzi, tutt'altro. Ho perso mio padre da bambino e di conseguenza vivo con mia madre, che percepisce una pensione minima. Quindi, se io non lavoro non riusciamo ad andare avanti”.

Francesco è in mezzo a una strada dallo scorso anno, quando il contratto da tirocinante è terminato: “Mi pagavano una miseria, l'azienda ha preferito non rinnovare il contratto, lasciandomi a casa. Così da quel giorno ho cominciato a cercare un altro impiego, perché non sono assolutamente il tipo di ragazzo che sta con le mani in mano”.

Non augura a nessuno di trovarsi nella sua situazione: “Vi assicuro che è davvero imbarazzante non poter arrivare a fine mese e non sapere dove andare a sbattere la testa, soprattutto essendo soli al mondo e non potendo contare su nessuno”.

Dall’estate scorsa ha mandato almeno duemila curriculum: “Cercare lavoro per me è diventata un'impresa ardua. Muoversi tra gli annunci non è facile”. Tuttavia ha partecipato ad alcuni colloqui: “Le proposte che mi hanno fatto erano inaccettabili: contratti poco chiari e con stipendi da fame”.

C’è chi gli avrebbe proposto 400 euro al mese per 12 ore di lavoro al giorno: “È assurdo”.

Sogna di ottenere un lavoro in regola che gli permetta di mangiare, pagare l'affitto e le bollette: “Mi sono recato oltre che al centro per l'impiego del mio comune, anche alle varie agenzie interinali, ma non ho trovato ancora nulla. Vi scrivo per diffondere la mia richiesta di aiuto, anche se preferisco restare anonimo per questioni di dignità. Mi vergogno tanto, ma in questa situazione è davvero difficile andare avanti”.

Vorrebbe un contratto serio: “Abbiamo delle spese, come tutti. Posso capire che si cominci con un tempo determinato o contratti di prova, ma il tutto deve essere finalizzato a una crescita lavorativa che mi deve portare alla stabilità, avendo ormai 26 anni. Altrimenti io come campo con 500 euro al mese. Per coloro che fossero interessati ad offrirmi un lavoro serio, possono contattarmi al seguente indirizzo email: frafoggia96@libero.it”