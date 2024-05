Torna il volo Foggia-Torino

Da maggio a ottobre riaprirà la rotta Foggia-Torino. Ritorna la possibilità di volare dal Piemonte verso la Capitanata in vista dell’imminente stagione turistica. Il primo volo è previsto il 31 maggio alle 13 dal Gino Lisa e alle 15 da Torino. "Questo collegamento è tra i più richiesti e le scelte operate per soddisfare al meglio le esigenze dei passeggeri in termini di aeroporti di destinazione e orari dei voli hanno ricevuto riscontri positivi nel corso del mese" evidenzia il vicepresidente della Regione Puglia nonché assessore al Bilancio e Infrastrutture, Raffaele Piemontese: "Oggi, con maggior determinazione, possiamo riprendere a servire il Nord Ovest e rispondere alla domanda di voli da e per Lombardia e Piemonte. È fondamentale essere flessibili e pronti a seguire le dinamiche del mercato".

"Dopo aver completato lo spostamento del volo su Milano Linate e l'inserimento dell'operativo su Bergamo Orio Al Serio, che sta riscuotendo grande successo a livello di consensi, è giunto il momento di consolidare questi dati positivi e di ampliare lo sviluppo del network dell’aeroporto Gino Lisa" ha dichiarato Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia. "Il primo passo è rappresentato dal reinserimento della destinazione Torino in vista della prossima stagione estiva, fiduciosi che l'attività del Gargano dei Monti Dauni delle provincie di Potenza e Campobasso, Avellino possa contribuire a far crescere i numeri dei passeggeri in arrivo e partenza dall'aeroporto di Foggia e a creare le basi per un successivo sviluppo di ulteriori collegamenti. Il collegamento rappresenta un passo importate verso una maggiore accessibilità e connettività per i nostri cittadini e per tutti quelli che vorranno visitare la Puglia”.

"Con il ripristino della rotta su Torino, abbiamo l'opportunità di potenziare il traffico sul nord d’Italia, rispondendo alla forte domanda dei passeggeri e supportando attivamente il territorio in cui operiamo" ha affermato Dimitris Kremiotis, accountable manager della compagnia Lumiwings.

"Collaboriamo sempre strettamente con Aeroporti di Puglia e la Regione Puglia per garantire un servizio di qualità e soddisfare le esigenze dei nostri passeggeri. Con l'arrivo della stagione estiva, riteniamo che questa sia un'ottima occasione per rendere più accessibili le località turistiche del Gargano e di tutto il territorio della Capitanata, riducendo i tempi di viaggio. Allo stesso tempo, i voli da Foggia verso Torino saranno un valido supporto per tutti coloro che viaggiano nella tratta sud-nord".

Il Presidente di Mondo Gino Lisa Sergio Venturino ringrazia la Regione, AdP e Lumiwings, "per aver accolto il nostro appello, che rappresentava le richieste di numerosissimi utenti che fanno parte della nostra community e della nostra associazione, e per l'ottimo lavoro svolto. La speranza nell’accoglimento della nostra proposta di riattivare il collegamento con Torino si basava sulla certezza che anche loro, come noi, tengono seriamente allo sviluppo dello scalo foggiano"