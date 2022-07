Scuole dell’infanzia riaperte, i commissari ora cercano personale ausiliario

La riapertura di quattro scuole dell’infanzia comunali paritarie e dell’asilo nido comunale scombussola il piano assunzionale varato a marzo dalla commissione straordinaria del Comune di Foggia. La riattivazione dei plessi, infatti, ha comportato una rideterminazione dell’organico del personale ausiliario scolastico, vale a dire i collaboratori scolastici, che fa capo al Servizio Pubblica Istruzione, per assicurare l’attività di vigilanza sugli alunni e collaborazione con i docenti, oltre alla sorveglianza dei locali scolastici.

Lo scorso 14 luglio, i commissari hanno provveduto, allora, a modificare il Programma triennale delle assunzioni di personale 2022/2024 e il programma annuale 2022. Servono 9 unità di categoria A ‘bidelli’, part-time 30 ore settimanali, per l’anno scolastico 2022/2023. Saranno reclutati tramite Arpal. Nel 2023 è prevista l’assunzione a tempo indeterminato. I 16 accompagnatori scuolabus a 24 ore settimanali, reclutati sempre mediante richiesta al Centro territoriale per l’Impiego, continueranno ad essere ingaggiati a tempo determinato fino al 2024, quando è previsto l’indeterminato.

I commissari hanno dovuto apportare anche altre modifiche alla programmazione del fabbisogno di personale per far fronte alle criticità di organico. In particolare, per gli agenti di Polizia Locale, a Palazzo di Città, interpellati diversi Comuni in ambito regionale, hanno preso atto dell’esistenza di diverse graduatorie vigenti relative a figure professionali con profilo C1 istruttore di vigilanza a tempo indeterminato ma parziale. Hanno scelto allora di confermate l’assunzione di 21 istruttori di Polizia Locale categoria C attraverso l’utilizzo dello scorrimento delle graduatorie concorsuali di altri Enti, ma hanno modificato la tipologia del rapporto di impiego che da tempo indeterminato e pieno viene trasformato in tempo indeterminato e parziale (30 ore settimanali), prevedendo il passaggio a full time nel 2023.

Il Comandante della Polizia Locale, Romeo Delle Noci, si è espresso favorevolmente alla soluzione prospettata, ritenuta compatibile con l’esigenza di acquisire entro tempi certi le figure professionali di cui necessita il Comando, a parziale sostituzione del personale andato in pensione. Le modifiche al Piano del Fabbisogno del Personale non hanno comportato una variazione al bilancio recentemente approvato e hanno determinato una riduzione della spesa.