Dopo la tempesta riapre 'Da Marcello', storico ristorante di Deliceto: "Una promessa, un dovere"

Riapre 'Da Marcello', lo storico ristorante di Deliceto che prima della chiusura, per quasi 40 anni, aveva deliziato i palati dei delicetani e dei foggiani provenienti da ogni comune della Capitanata. A darne notizia, ieri, è stato Nicola Miroballo, figlio dei due titolari che nel 1982 diedero vita a uno dei locali più apprezzati della provincia. "Avevo un debole per te, non me ne voglia papà, ma la tua morte mi ha dato forza e coraggio. Una promessa, un dovere" ha scritto sui social.

I coniugi Gerarda Di Pasquale e Marcellino Miroballo - che con la loro spontaneità e ospitalità avevano portato in alto il nome di Deliceto - sono deceduti a distanza di due anni l'uno dall'altro. "Abbiamo voluto riprendere quel luogo, quella storia, quel locale, un fallimento, un dovere, un impegno, non sarà facile. Con l’aiuto di familiari, di amici, di tecnici, di progettisti e di professionisti, abbiamo portato a termine i lavori, spero di essere all’altezza del 'Da Marcello'.