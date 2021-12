L'Altrocinema riapre dopo oltre due anni e si fa in tre per i foggiani. Cicolella: "Non è coraggio, è solo pazzia"

La chiusura forzata per via della pandemia non ha scoraggiato Francesco Cicolella. Anzi, dopo due anni e mezzo, ieri il titolare dello storico cinema di via Duomo ha riaperto rilanciando l'offerta con tre sale di diverse dimensioni: una da 150 posti per i film con più spettatori - come potrebbe accadere sabato 18 per la proiezione dell'attesissimo 'Spiderman: no way home' - un'altra media da 70 posti e la più piccola da venti sedute: "La più bella per me".

Per Cicolella riaprire mentre invece alcune sale cinematografiche del centro chiudono un po' ovunque o continuano a soffrire la crisi, la riapertura dell'Altrocinema Cicolella è solo follia: "Con il senno di poi non so chi me lo ha fatto fare, c'è amore e passione"