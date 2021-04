Parrucchieri e centri estetici riaprono: "E' come se fosse il primo giorno". Le clienti: "Finalmente, per noi è necessario"

Parrucchieri ed estetisti hanno ripreso a lavorare. Dopo sei settimanedi zona rossa, nel corso delle quali non sono mancate le proteste simboliche e non (c'è chi ha sfidato i controlli e aperto rivendicando il diritto al lavoro), questa mattina in tutta la Puglia migliaia di attività hanno alzato nuovamente le saracinesche e ripreso a "coccolare" i clienti.

"E' come se fosse il primo giorno" il commento di Marika Rubano, parrucchiera e titolare dell'omonima attività di via Vittime Civili. Le fa eco una cliente: "Finalmente, siamo contentissimi". E' dello stesso avviso della collega Loreta Ricotta, responsabile dell'istituto di bellezza e di estetica oncologica 'Il Cigno': "Ci si sente emozionatissimi, è come se fosse il primo giorno. L'estetista è una necessità, non un lusso". I clienti non hanno perso tempo e si sono precipitati per usufruire di un momento di relax: "E' necessario"