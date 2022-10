Otto fratelli e sorelle riaprono il negozio distrutto da un incendio: "Ripartiamo dopo aver perso tutto"

Dalle fiamme di Corso Mezzogiorno alla gioia di via Giacomo Cosmano. Oggi domenica 17 ottobre, otto fratelli e sorelle, titolari di 'Chic', il negozio completamente distrutto insieme al magazzino da un incendio divampato nella notte tra il 12 gennaio e il 13 gennaio a Foggia, riaprono i battenti dell'attività commerciale.

Nuova location, nuova vita lavorativa, nuovi stimoli. "Abbiamo perso tutto, oggi ripartiamo con molto entusiasmo, non vedevamo l'ora", evidenzia a Foggiatoday Loredana Pontene, una delle titolari del negozio di complementi d'arredo, specializzato nella vendita di articoli natalizi.

Il rogo, lo ricordiamo, era partito da un box adiacente al magazzino di circa 700 mq. Le fiamme avevano poi raggiunto i locali della vendita, di altri 650 mq, ancora inagibili e per questo inaccessibili, nonostante siano trascorsi dieci mesi. "Siamo ripartiti da zero, non siamo riusciti a recuperare nulla".

Oggi è il grande giorno, la riapertura del negozio in un'area di 400 mq. "E' come fosse il primo giorno". Si ricomincia con l'esperienza accumulata nel tempo, forti della stima, rimasta, delle clienti. Le stesse che all'indomani del rogo avevano organizzato una raccolta fondi per una cifra di oltre 3800 euro. "Abbiamo ringraziato ogni singolo cliente che ci è stato vicino. E' stato bello vedere l'affetto della gente, alcuni amici ci portavano la spesa o la pizza. E' stata una manifestazione d'affetto incredibile. Non eravamo soli, c'era sempre qualcuno che con un piccolo gesto ci sosteneva" conclude Loredana.