Riapre dopo un anno lo storico punto vendita 'Carni e Affini' di via Masi

Ha riaperto dopo un periodo di ristrutturazione lo storico punto vendita 'Carni e Affini' di via Masi a Foggia.

"Fa parte dei nostri nove supermercati cittadini e fu il primo che aprimmo nel lontano 1995” - racconta la proprietà del gruppo Gdo - “motivo per cui questo punto vendita riveste una importanza particolare per tutti noi, abbiamo pensato di rinnovarlo seguendo la formula 'Carni e Affini Gourmet', già sperimentata con successo nel punto vendita di via De Petra. Ci rinnoviamo costantemente ma tenendo sempre un punto fermo: portare ogni giorno nelle cucine dei foggiani la freschezza e la qualità dei prodotti che vendiamo, ogni giorno con la stessa passione del primo giorno".