In via Lenotti riapre il mercato con prodotti a km zero: la novità è la fattoria didattica per i bambini

Dopo un periodo di stop il mercato Coldiretti 'Campagna Amica riapre in via Monsignor Lenotti 61

Avvicinare il produttore direttamente con il cliente finale: questo è il target di Coldiretti con Campagna amica. Quindici stand di aziende agricole che si rivolgono direttamente ai consumatori, due giorni a settimana, il venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 14.30, in via Monsignor Lenotti, nel cuore della parte residenziale di Foggia, con una fattoria didattica con i bambini delle scuole elementari che saranno impegnati in percorsi di sport, salute e cibo.

In linea con il progetto 'Educazione alla Campagna Amica' che vede la collaborazione di Coldiretti con le scuole - che dura da oltre venti anni - a contatto con la ricchezza e la diversità dell’agricoltura dei suoi prodotti, dei suoi paesaggi ma anche, e soprattutto, per fa conoscere il ruolo dell’agricoltore, i saperi della cultura rurale, la passione dei contadini per questo lavoro e l’amore per la terra.

L’obiettivo è ‘culturale’ e consiste nel tentare di cambiare abitudini di consumo sbagliate che si sono diffuse ovunque, formando consumatori consapevoli sui principi della sana alimentazione e della stagionalità dei prodotti.