La libertà in un barattolo: ecco 'Riaccolto', il pomodoro made in Foggia prodotto dai braccianti di Casa Sankara per liberarsi dallo sfruttamento

Il pomodoro pelato 'Riaccolto' crea una filiera etica attraverso la quale i braccianti si riappropriano della dignità che spesso viene sottratta da caporali e aziende che sfruttano la loro manodopera. 120 mila barattoli da 400 grammi sono il risultato della prima raccolta, messi in vendita dalla Coop; un buon inizio per far partire un percorso di legalità sui campi di Casa Sankara, concessi dalla Regione Puglia. L'obiettivo è raddoppiare la produzione già nella raccolta 2021.