Incredibile ma vero, gli revocano il reddito di cittadinanza per una vincita on line: "Diversi casi a Foggia"

Ad un percettore di reddito di cittadinanza gli è stata richiesta, da parte dell'Inps, la restituzione di tutte le rate percepite perché, secondo la Guardia di Finanza, dopo un controllo a campione, al momento della richiesta, i redditi del soggetto non gli permettevano di avere diritto al beneficio dell' Rdc. Ma i calcoli fatti dalle fiamme gialle sarebbe errati e basati su una legge del 1986.

Al momento della richiesta, i redditi del soggetto in questione, erano incrementati da una vincita ad un gioco online. Nei calcoli effettuati, però, non si è tenuto conto di quanto avesse speso per raggiungere quella cifra, ma solo la cifra stessa. Come spiega l'avvocato Oreste Di Giuseppe, legale del soggetto, (cifre esemplificative) l'uomo aveva puntato 100 e ne aveva vinti 101. La cifra vinta, quindi, era 1 e non 101 come dichiarato dalla Guardia di Finanza.

Ad oggi l'Inps chiede a questa persona la restituzione completa di quanto percepito sino ad ora, il tutto tramite un processo amministrativo. Ma, non essendo, secondo la Guardia di Finanza quello dichiarato, il reddito effettivo, l'uomo è in corso in un secondo processo penale per aver dichiarato il falso.

Tutto questo caos sarebbe nato da una legge del 1986 che, appunto, faceva riferimento al modo di giocare di quel tempo, soprattutto il Totocalcio. Chi avesse fatto 13, avrebbe pagato le tasse sull'importo lordo, ma essendo minima la cifra scommessa a fronte della vincita, fino ad ora il problema non si poneva.

Oggigiorno le vincite online, come in questo caso, possono essere anche irrisorie a confronto di quanto scommesso e, motivo per cui la legge del 1986 oggi non è più valida, è che le vincite online sono tassate a monte.

L'assurdo è che, in Italia, di casi identici ce ne sono a migliaia e, come spiega Di Giuseppe, in nessun caso l'Inps si è mai costituito parte civile.