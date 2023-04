Conti in rosso: il Policlinico di Foggia non può permettersi il completamento del Deu, azienda ricorrerà ai fondi pubblici

Il Policlinico di Foggia ha revocato la procedura di Gara europea ‘Finanza di progetto ad iniziativa privata’ indetta con la delibera numero 65 del 1° luglio 2021, per il completamento, l’allestimento e la gestione integrata dei comparti operatori del Dipartimento di Emergenza Urgenza, comprensiva della manutenzione delle apparecchiature di alta tecnologia, nonché della realizzazione e gestione della nuova centrale di sterilizzazione e relativi servizi.

Sono stati revocati anche gli atti e tutti gli altri provvedimenti adottati.

Con la nota del 24 febbraio scorso, il direttore del dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, ha chiesto di inserire gli interventi di completamento strutturale delle sale operatorie del Deu nella programmazione triennale dei lavori pubblici e di attivare il codice unico di progetto.

Altresì, è stato chiesto di provvedere a modificare ed integrare le deliberazioni n. 63 del 27.01.2023 e n. 74 del 2.02.2023 rispettivamente relative all’adozione del ‘Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2024-2025 ed Elenco Annuale 2023’ e all’adozione del ‘Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi, anni 2023-2024’.

Il progetto

La proposta ad iniziativa privata era stata ufficializzata il 9 luglio 2020 da Althea Italia S.p.A., in qualità di mandataria del costituendo raggruppamento di imprese R.T.I. Althea Italia S.p.A.- Steritalia S.p.A.

Con deliberazione n. 157 del 18 marzo 2021 del commissario straordinario pro tempore (revocata anche questa), era stata considerata di interesse pubblico, fattibile ed accettabile, la proposta presentata successivamente, modificata e rimodulata il primo febbraio 2021, approvandone contestualmente tutta la documentazione a corredo.

Mentre con la delibera del 1° luglio 2021 erano stati approvati gli atti di gara e indetta la procedura di evidenza pubblica per un valore della concessione pari a 159.340.100 di euro oltre iva.

Era pervenuta esclusivamente l’offerta del promotore con i seguenti termini contrattuali: durata contrattuale di 10 anni e otto mesi per un valore complessivo del canone offerto pari a € 157.746.699,00 oltre iva, da imputarsi interamente a carico del bilancio del Policlinico di Foggia. Sarebbe stato di 20.722.766 euro, al netto dell’Iva, l’investimento complessivo a carico del concessionario mediante ‘Finanza di progetto’ di cui 8.887.648 euro attraverso capitale proprio ed il restante importo attraverso finanziamenti bancari.

L'analisi

La direazione strategica ha analizzato attentamente l'intera procedura al fine di verificarne la permanenza dei presupposti motivazionali, di fatto e di diritto, alla luce dell’odierno contesto in cui l’attuale direzione generale è chiamata ad operare, atteso il gravoso onere finanziario da porre a carico del bilancio del Policlinico di Foggia che seguirebbe l’eventuale approvazione della proposta di aggiudicazione avanzata dalla commissione giudicatrice.

Tuttavia per il Policlinico di Foggia, nell’arco temporale intercorso dalla proposta ad iniziativa privata, luglio 2020, sono cambiate le premesse organizzative ed economico-finanziarie poste alla base delle strategie aziendali e, conseguentemente, gli elementi di valutazione della fattibilità, convenienza, sostenibilità e della permanenza dell’interesse pubblico a ricorrere allo strumento del partenariato ad iniziativa privata, nonché al progetto proposto dall’operatore economico R.T.I. Althea Italia S.p.A.- Steritalia S.p.A.

Inoltre, sempre secondo l'azienda ospedaliera, la realizzazione di un’unica centrale di sterilizzazione a servizio di tutti i reparti operatori operanti all’interno del Policlinico, nonché, qualora fosse richiesto, di altre strutture sanitarie terze, non costituirebbe esigenza indifferibile e conveniente, in considerazione del fatto che attualmente ogni blocco operatorio è servito da efficienti sistemi di sterilizzazione.

Vista la situazione economica e finanziaria - tanto del Policlinico di Foggia quanto della Sanità in Puglia - al fine di verificare la sostenibilità degli oneri derivanti dalla proposta ad iniziativa privata di partenariato pubblico-privato, nel corso di un’analisi economico-finanziaria del triennio 2020-21-22, sarebbero emersi chiari elementi di criticità economica e soprattutto finanziaria, tali da compromettere, in caso di aggiudicazione del progetto di partenariato, il pagamento degli stipendi e il rispetto dei tempi medi di pagamento a tutti i fornitori.

Il significativo peggioramento dei principali indici e macro valori avrebbe fatto ritenere la proposta di partenariato non sostenibile prevedendo un canone annuo di euro 15.394.838 e, pertanto, la necessità dell’azienda di sostenere una ulteriore uscita finanziaria che solo per la parte relativa agli investimenti ritenuti non più necessari, ammonterebbe ad euro 2.506.614 annui (euro 2.072.277 canone su investimento, euro 53.553 canone su onere finanziario ed euro 380.787 canone su Iva).

La decisione

In ragione delle gravi condizioni economiche-finanziarie determinatesi a seguito dell’incremento esponenziale dei costi di gestione - servizi, utenze, personale, spesa farmaceutica - e nella previsione di non poter assicurare la copertura finanziaria dell’onere previsto a carico del Policlinico di Foggia, sono state avviate apposite interlocuzioni con i competenti uffici regionali al fine di verificare la possibilità di specifici finanziamenti pubblici per il completamento del comparto operatorio.

Da qui, la nota del 24 febbraio 2023 con la quale il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha autorizzato la direzione generale ad avviare le procedure necessarie, nelle more dell’attivazione della selezione a valere su finanziamenti pubblici vincolati del programma regionale Por 2021-2027, con l’invito ad 'inserire l’intervento proposto nella programmazione triennale dei lavori, approvare il progetto di completamento degli interventi con esplicita attestazione della dichiarazione di assenza di doppi finanziamenti e assenza di sovrapposizione di finanziamenti, attivare il relativo codice unico di progetto’.

Il governo regionale, nel prendere atto del disavanzo del Sistema Sanitario Regionale e della pressante necessità di intervenire al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario negli esercizi 2023 e 2024, ha fatto divieto alle aziende sanitarie di effettuare spese per investimenti per adeguamenti strutturali, per potenziamento tecnologico, per acquisto di beni e servizi durevoli, fatta salva la somma urgenza e preventiva autorizzazione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.

Tenuto quindi anche conto della concreta possibilità di accedere alle linee di finanziamento del programma regionale Por 2021-2027 per la realizzazione delle opere di completamento e allestimento delle sale operatorie afferenti al nuovo Dipartimento di Emergenza Urgenza e, pertanto, senza gravare sul bilancio aziendale, il 13 marzo il Policlinico di Foggia ha comunicato alla R.T.I. Althea Italia S.p.A.- Steritalia S.p.A. l’avvio del procedimento di revoca della intera procedura.

Le controdeduzioni della Rti

Non si sono fatte attendere le controdeduzioni formulate con una nota protocollata il 23 marzo scorso. Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese ha tenuto a precisare che il ritardato completamento dell’iter procedimentale non è imputabile a loro e ha evidenziato altresì di aver maturato una consolidata aspettativa alla sottoscrizione del contratto di concessione, quale aggiudicatario in via provvisoria.

Sempre secondo l'Rti, il mutamento della situazione di fatto e della disponibilità di risorse sarebbe stato comunicato tardivamente, mentre le sopravvenute esigenze dell’azienda potrebbero essere soddisfatte mediante una rimodulazione degli investimenti e del progetto.

Inoltre, hanno spiegato, la preannunciata revoca non costituirebbe frutto di adeguata ponderazione dei vantaggi discendenti dalla concessione e degli oneri che l’azienda dovrebbe sostenere rinunciando alla concessione stessa.

Infine, sottolineato che alla perdita degli investimenti privati, non corrisponderebbe la certezza del conseguimento dei finanziamenti previsti nell’ambito del programma regionale Por 2021-2027.

La risposta del Policlinico

Osservazioni, queste, ritenute non condivisibili dal Policlinico di Foggia, perché la situazione economico-finanziaria nella quale attualmente versa l’azienda non consentirebbe di dare ulteriore seguito al procedimento; né l’investimento privato contemplato nella proposta, sarebbe suscettibile di ridurre l’impatto economico del canone annuale, allo stato non sostenibile (quand’anche non si procedesse alla revisione del Pef per adeguamento indice Istat).

Secondo la direzione generale, la “legittima aspettativa” sarebbe comunque recessiva rispetto alle già esposte ragioni di pubblico interesse; né si può imputare al Policlinico di Foggia alcun ritardo nell’avvio del presente procedimento, poichè frutto di una ponderazione e valutazione relativa anzitutto a circostanze sopravvenute.

Per l'azienda ospedaliera del capoluogo dauno, non sarebbe quindi percorribile - né opportuna - la proposta rimodulazione degli investimenti e del progetto genericamente paventata dal Rti, poiché ciò comporterebbe, tra l’altro, sostanziali modifiche al progetto stesso e variazioni tali da configurare modifiche significative ai documenti di gara, suscettibili di incidere sulla possibile platea di operatori economici potenzialmente interessati alla procedura indetta.

E ancora, la possibilità di accedere al finanziamento comunitario occorrente per il completamento del Deu, lungi dall’essere incerta ed indefinita, ha già ricevuto l’avallo del Dipartimento di Promozione della Salute che, come pure già osservato, con nota prot. 5697 del 27.2.2023, ha invitato a predisporre l’attività amministrativa propedeutica al finanziamento stesso, condividendone l’interesse prioritario.

Nemmeno appare condivisibile l’(indimostrata) affermazione secondo cui l’acquisizione dei servizi previsti nella concessione mediante il ricorso al libero mercato comporterebbe necessariamente un aumento dei costi di gestione.