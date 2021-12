La dorsale adriatica Ancona-Foggia nella rete Extended Core

Una “grande soddisfazione”. Così Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha commentato l’inserimento della dorsale ferroviaria adriatica tra Ancona e Foggia nella proposta legislativa per la rete Ten-T. Per la dorsale Adriatica è previsto l'inserimento nella rete cosiddetta 'Extended Core', un nuovo livello intermedio che consente di accedere ai finanziamenti europei per le reti di trasporto.

“Accogliamo con favore l'inclusione della tratta adriatica da Ancona a Foggia nella rete Extended Core e l'inserimento nel nuovo corridoio baltico. Si tratta di un importante passo in avanti per l'intera dorsale e per tutto il Sud. Positivo anche l'inserimento del terminale di Ortona come nodo nella rete globale e, in questa, della tratta ferroviaria Taranto-Brindisi. Ora è importante garantire i finanziamenti adeguati per la realizzazione dei progetti e assicurare la complementarietà rispetto alle previsioni del Piano di Ripresa e Resilienza. Sottolineo che diverse nostre istanze sollevate in precedenza sono state recepite, ma effettueremo ulteriori proposte nell'iter parlamentare per ulteriori upgrade di rete. Guardiamo con attenzione anche agli sviluppi della tratta balcanica con cui si possono sviluppare importanti sinergie, in particolare con i terminali portuali, prestando però attenzione a che l'Italia non venga bypassata dai flussi di trasporto”. dichiara invece l’europarlamentare Lega, Massimo Casanova, componente della Commissione Trasporti in Ue.

Domani il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano illustrerà in conferenza stampa l'inclusione nella rete "Extended Core" della sezione “Ancona-Bari”. Nell’ambito del processo di revisione della rete Ten-T, la Regione Puglia, con le regioni Marche, Abruzzo e Molise, aveva sottoscritto un protocollo d’intesa a seguito del quale era stata sottoposta al ministero dei Trasporti una visione comune riguardo l’evoluzione della rete Ten-T nell’Italia peninsulare. L’assetto attuale della rete serve i territori dell’Italia peninsulare unicamente attraverso il corridoio Scandinavia-Mediterraneo, lasciando scoperte tre tratte del sistema infrastrutturale multimodale adriatico-ionico (Ancona-Foggia, Bari-Lecce e Paola-Taranto) la cui valenza, strategica e di rango sistemico, è attestata dai numerosi investimenti in corso da parte del Governo italiano e delle Regioni interessate.

La proposta congiunta prevedeva pertanto di inserire nella Core Network (rete centrale) la tratta ferroviaria Ancona-Pescara-Bari (con prosecuzione fino a Lecce), attualmente inclusa nella Comprehensive Network (rete globale), unitamente alla realizzazione di un articolato sistema di trasversali ferro-stradali e marittime a diverse latitudini.

Questi gli obiettivi strategici contenuti nel protocollo: completare entro il 2030 un’infrastruttura ferroviaria dotata dei massimi standard di Sagoma, Modulo, Peso assiale e IS e in grado di garantire la circolazione di treni di modulo continentale senza limitazioni di carico per il collegamento tra i porti di Gioia Tauro, Taranto, Bari, Brindisi, Termoli, Ortona e Ancona, le regioni dell’Italia settentrionale e il resto d’Europa; completare le connessioni stradali e/o ferroviarie ai porti succitati (ultimo miglio) per migliorare la competitività delle diverse forme di intermodalità rispetto al trasporto tutto-strada; rimuovere i colli di bottiglia che caratterizzano la dorsale N-S della viabilità primaria costituita dalla A14 che, in numerosi tratti a sud di Ancona, per oggettivi limiti orografici e impossibilità di adeguamento della viabilità ordinaria (SS.16), assomma in sé le funzioni di itinerario di lunga percorrenza con quelle di tangenziale al sistema insediativo lineare della costa adriatica; completare un sistema equilibrato di trasversali ferroviarie e stradali di interconnessione tra il versante Adriatico e quello Tirrenico dell’Italia peninsulare, con l’obiettivo di incentivare la “comodalità” nel trasporto merci tra l’Europa Balcanica, l’Italia peninsulare e la Penisola Iberica contribuendo ad alleggerire il traffico merci in transito sulle tratte italiane del Corridoio Mediterraneo e le relative esternalità in termini di congestione del traffico e pressione ambientale nell’area padana; favorire l’integrazione tra le Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, del Mar Jonio, del Mare Adriatico meridionale, del Mare Adriatico Centrale, del Mare Adriatico Centro-Settentrionale, del Mare Adriatico Settentrionale e del Mare Adriatico orientale che, di fatto, realizza un’estensione del Corridoio Baltico - Adriatico da Ravenna a Brindisi