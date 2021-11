La Regione rinnova il sostegno al progetto educativo 'Sezioni Primavera': un nuovo contributo per i minori tra i 24 e i 36 mesi

Le risorse stanziate si aggiungono al finanziamento di 3.300.00,00 euro, a valere sul riparto regionale del Fondo per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni – Annualità 2021, già assegnato dalla Giunta regionale lo scorso 4 agosto e in corso di erogazione direttamente da parte del Ministero dell’Istruzione in favore dei Comuni pugliesi dove hanno sede le Sezioni primavera