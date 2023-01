Oltre 2 milioni per restaurare chiese e beni culturali pugliesi: 11 comuni foggiani tra i beneficiari

Ben 2 milioni e 200mila euro per il restauro o la manutenzione di chiese e beni culturali pugliesi. È il finanziamento della Regione Puglia, annunciato dal vicepresidente della Regione Raffaele Piemontese: "Sosteniamo il ricamo di una trama di spiritualità e cultura che percorre tutta la Puglia", commenta.

Nello specifico, delle 42 strutture oggetto del finanziamento, 11 rientrano nella provincia di Foggia. La Regione finanzierà la manutenzione straordinaria e rifacimento dell'impermeabilizzazione delle calotte esterne della volta della chiesa di Santa Lucia di Ascoli Satriano (43.170 euro), il restauro della fonte battesimale della parrocchia purificazione della Beata Vergine Maria di Candela (43.170 euro), la manutenzione straordinaria al tetto e ai vani interni della sacrestia ex chiesa del Purgatorio - Parrocchia SS Salvatore di Faeto (43.170 euro), la manutenzione straordinaria e consolidamento del quadro fessurativo della chiesa di San Michele Arcangelo di Foggia (43.170 euro), la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo dell’altare lapideo di San Giuseppe nella chiesa di San Leonardo di Lucera (33.500 euro), la manutenzione straordinaria, restauro conservativo e messa in sicurezza della Torre Campanaria della chiesa Matrice Santa Maria Assunta in Cielo di Panni (160mila euro), il restauro conservativo del monumento funebre e dell'altare dell'Immacolata nella chiesa di Santa Maria Assunta di Pietramontecorvino (43.170 euro), il restauro del pulpito in legno policromo appartenente alla chiesa dell’Assunzione della Beata Vergine Maria di Rocchetta Sant'Antonio (43.170 euro), la manutenzione straordinaria e restauro conservativo presso la sacrestia della chiesa antica di Santa Maria delle Grazie di San Giovanni Rotondo (43.170 euro), la manutenzione e valorizzazione edificio scolastico 'Balilla' di San Marco in Lamis (37.500 euro) e, infine, il restauro conservativo della facciata in via Fraccacreta del complesso monumentale di San Severino Abate di San Severo (43.170 euro). L'investimento complessivo ammonta a 576.360 euro.

"Le chiese, in particolare, custodiscono il cuore religioso delle comunità dei fedeli e quello laico del flusso di storia e delle storie che li ha attraversati e li attraversano. Oggi che ricorre l’Epifania, quando la primissima “chiesa” delle origini veniva visitata anche da tre Re, mi fa piacere condividere una delle ultime decisioni prese da assessore regionale ai Lavori pubblici e che riguardano 42 tra chiese e altri beni culturali in tutta la Puglia. Ci occupiamo anche di questo perché sappiamo quale importanza abbiano certi luoghi per ciascuno di noi", ha aggiunto Piemontese.