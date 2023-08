Treni e bus notturni sul Gargano, via libera alla tariffa speciale estiva: "Migliorerà la sicurezza stradale"

“Nell’ultima seduta di Giunta sono state approvate due delibere che ribadiscono la rilevanza sociale e culturale del settore trasporti e mobilità” ha commentato l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia.

La Giunta ha infatti autorizzato Ferrovie del Gargano all’applicazione della Tariffa speciale estiva di corsa semplice, per il periodo 16 luglio - 31 agosto 2023, limitatamente ai viaggi da effettuarsi con alcuni treni serali e notturni sulle relazioni Foggia/Peschici Calenella, Foggia/Rodi Garganico, Ischitella/Peschici Calenella, Rodi/Ischitella, Peschici Calenella/Foggia, Peschici Calenella/San Severo, definendo già gli aumenti su base Istat fino al termine di validità dell’attuale contratto di Servizio per il Trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale fissato al 31.12.2033.

“La tariffa speciale estiva, autorizzata negli ultimi anni – ha detto l’assessore Maurodinoia –, è una soluzione studiata per consentire ai residenti e ai turisti, in particolare ai giovani, di muoversi tra le varie località e spiagge del Gargano anche di sera con il servizio di trasporto pubblico locale, così da disincentivare l’utilizzo notturno dei mezzi privati e migliorare la sicurezza stradale nell’area garganica".

Guarda alla sicurezza stradale e all’educazione dei più piccoli alle buone pratiche su strada il progetto “Pedibus”, iniziativa ormai consolidata che vede la Regione-Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale collaborare con l’Ufficio Scolastico e le scuole primarie su tutto il territorio regionale. Il progetto insegna ai bambini a spostarsi con maggior autonomia nei propri contesti di vita e di mobilità urbana, affrontando con consapevolezza e in sicurezza il percorso casa/scuola a piedi e in gruppo. Ieri la Giunta ha impegnato 10.000 euro, dei 160.000 euro complessivi destinati al progetto, per la realizzazione di un quaderno didattico in materia di educazione e sicurezza stradale che verrà distribuito agli alunni delle classi terze elementari durante gli eventi finali del progetto che saranno organizzati nei mesi di maggio/giugno 2024 dagli Istituti scolastici aderenti. “Il quaderno didattico, realizzato dalla Regione Puglia in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, sarà un ulteriore strumento educativo per bambini già avviati con il progetto Pedibus alla mobilità consapevole, pronti ad affrontare in sicurezza percorsi a piedi, piuttosto che in auto, a tutto vantaggio dell’ambiente e della loro salute fisica”, ha concluso l’assessore.