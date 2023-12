Torna il 'regalo sospeso' per i meno fortunati, Confcommercio si affida al grande cuore dei foggiani

Sono 21 le attività aderenti all’iniziativa di Confcommercio Foggia che promuove anche quest’anno ‘Il regalo sospeso'.

L’edizione 2023 è stata organizzata a Foggia, San Severo e Manfredonia. L’associazione provinciale di categoria, in vista della corsa ai regali, distribuirà sacchi di iuta, proprio come quelli di Babbo Natale, alle attività imprenditoriali strategicamente individuate in modo da coinvolgere tutte le strade del commercio, centrali o meno.

La modalità di partecipazione è molto semplice: chiunque potrà lasciare in uno dei negozi selezionati un regalo e, al termine delle festività natalizie, tutti i doni saranno consegnati a parrocchie, ospedali e Caritas diocesane che provvederanno alla distribuzione alle famiglie e ai bambini meno fortunati.

“Si tratta di una tradizione ormai consolidata della nostra Associazione - spiega il presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia, Antonio Metauro - Quando venne promossa 5 anni fa sapevamo che avrebbe riscosso molto successo, perché conosciamo la solidarietà e il grande cuore dei cittadini di Foggia. Quest’anno altre città ci hanno richiesto di aderire e non possiamo non dirci orgogliosi di tanta partecipazione. Il Natale è un momento di grande condivisione, viviamolo come deve essere vissuto: con il cuore rivolto a chi è meno fortunato di noi”.

Di seguito l’elenco delle attività imprenditoriali aderenti a Foggia:

Bar Momento, piazza Giordano 52

Bar 2000, piazza Francesco de Sanctis 12

Salvatori Gioielli, corso Cairoli 40

Tessilbianco, via Domenico Cirillo 45

Uniko, via Alfonso Torelli 21

Frisby, corso Giuseppe Garibaldi 94

Gocce di Caffè, via Guido Dorso 31

Profumo di donna Ethos, corso Giannone 81

Sabrina gioielli, via Matteotti 102

Vilù store, via Vittime civili 58

Zeno negozi multistore, via Lecce 24

Mazzeo Giocattoli, Villaggio Artigiani

Le attività aderenti a Manfredonia:

Gasp Cosmopolitan, corso Manfredi 159

L’elenco delle attività aderenti a San Severo:

Civ Porta Lucera – Farmacia Fabrizi, via Don Felice Canelli

Civ Centro Storico – Bar Biri, piazza della Repubblica 17

Civ Via Minuziano – PuntoSport, via Alessandro Minuziano 173

Civ Matteo Tondi - Fotomania, via Matteo Tondi 28

Civ Via Tiberio Solis - La Maison Bleue, piazza Aldo Moro 23

Civ Porta San Marco – Erbolinea, via Teresa Masselli Mascia 15

Civ Viale Due Giugno Est – Casa della bicicletta, viale due Giugno 443

Civ Corso Garibaldi – Tessuti Monno, corso Garibaldi 46