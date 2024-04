Sosta tariffata, foggiani ancor più arrabbiati di prima: "Dovevano tutelarci ma hanno finito per affossarci"

I dettagli del nuovo piano della sosta tariffata pubblicati in anteprima su queste colonne e oggetto di una conferenza stampa che si svolgerà lunedì prossimo a Palazzo di Città, ha fatto storcere il naso a più di un foggiano, perlopiù nella parte in cui è stata concessa alla Gps, "in debito con i foggiani", l'estensione della fascia oraria a pagamento fino alle 24 nelle giornate di venerdì, sabato e nei prefestivi infrasettimanali, nelle centralissime strade più frequentate di notte. I cosiddetti luoghi della movida, dove peraltro non sarà possibile attivare la tariffa a giornata intera.

Evidentemente ci si è illusi che il contratto sottoscritto dai commissari potesse essere stravolto. La Gps ne esce bene, altro che "risoluzione migliorativa"

Nunzio Lops, commentando la misura sulla pagina Facebook della nostra testata, non le manda a dire: "L’importo minimo di 60 centesimi, non si può sentire, l'ok alla realizzazione di nuovi stalli a pagamento, oltremodo vessatorio. L'estensione, fino alla mezzanotte, della sosta tariffata nella zona rossa, assolutamente inaccettabile. L’assenza di adeguamento alla norma che vuole stalli bianchi (non tariffati) a fronte di stalli blu, continua a rappresentare la volontà di spremere i cittadini foggiani come limoni. In un territorio è una città depressi, tutto questo rappresenta un ulteriore inasprimento delle condizioni di vita dei cittadini. "Sarà tutta un’altra storia” dicevano in campagna elettorale Pd, 5stelle e 'Emiliani'. Promessa mantenuta!".

"Non si può penalizzare chi lavora la sera nei pub e ristoranti facendo pagare la sosta fino alle 24 ... è assurdo"

Sulla stessa lunghezza d'onda Michele Cuttano: "Leggendo con calma il tutto sembra una tragica macchietta alla Troisi - "un fiorino!" - ma qualcuno, in passato e profeticamente, lo aveva gridato che 'nun è nà barzllett'. I cittadini, più che di un regolamento parcheggi, sembrano destinatari di punizioni. A questo punto non penso ci siano altre soluzioni se non quella di creare comitati di cittadini e organizzare 'scioperi del parcheggio'. Lo so che questo costerà sacrifici a molti in quanto dovremo riscoprire la "suola e tacchi", ma l'idea che si sono fatti è che siamo mucche da mungere".

"Vedo agevolazioni per studenti, dipendenti forze dell'ordine mentre noi residenti, dalla seconda macchina in su, siamo costretti a pagare prezzi assurdi".

Perentorio il commento di Daniele: "Non è cambiato nulla, anzi hanno ottenuto anche altre fasce orarie a pagamento. Pagare la frazione di ora dovrebbe essere la normalità invece l'hanno quasi barattata".

Dello stesso avviso Annamaria: "Insomma i soldi che riducono sulla frazione di ora li devono recuperare nel weekend. Il centro morirà del tutto".

Durissimo Salvatore: "Ma stiamo scherzando? Soste a pagamento fino alle 24, nuovi stalli a pagamento e un aumento del 100% dell’abbonamento per studenti. Questo incontro era per tutelarci e alla fine hanno dato loro carta bianca per affossarci".

Marco tagga la sindaca Episcopo: "Ci aspettavamo qualcosa di concreto almeno sulle tariffe parcheggio, non si pretende la bacchetta magica ma qui direi che la toppa è peggio del buco. Aumentano gli stalli a pagamento, aumentano le fasce orarie ma l'unica cosa che diminuisce è sempre la tasca di chi è costretto a pagare. Complimenti alla Giunta".

Massimo prova a spegnere sul nascere ogni polemica: "Mai pagato parcheggi, piuttosto vado a piedi"