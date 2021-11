Uno svincolo per le attività produttive, l'opera che San Nicandro attende da una vita: "Sono certo che lo realizzeremo"

L’onorevole Marialuisa Faro e il sindaco di San Nicandro Garganico, Matteo Vocale, hanno chiesto e partecipato ad una riunione a Palazzo Dogana per discutere della realizzazione di uno svincolo che colleghi la Statale.693, alla Sp.40 e a via Lauro zona all’interno della quale ci sono aziende e attività che hanno necessità di una viabilità diretta per lo sviluppo dei settori interessati tra cui il comparto, molto attivo, dei fiori secchi. "Con la provincia si è avviata una proficua interlocuzione relativa ad una nuova progettazione di uno svincolo più semplice ed efficace, che possa trovare anche facile riscontro positivo da parte dell’Anas. Ringrazio il presidente della Provincia, Nicola Gatta per l’attenzione dedicata a quest’importante progetto per San Nicandro che, sicuramente, porterà sviluppo alle aziende del territorio. Insieme al sindaco, Matteo Vocale siamo a lavoro su tutti gli impegni presi durante la campagna elettorale" ha dichiarato la parlamentare del MoVimento 5 Stelle.

Gli fa eco il sindaco della cittadina garganica, Matteo Vocale. "Si tratta di un'opera decisiva per le aziende di San Nicandro Garganico, a partire dal comparto dei fiori secchi fino a quelle agricole o ricettive. La disponibilità della Provincia, in persona del presidente Nicola Gatta e dell'Anas, è un riconoscimento, atteso da decenni, alle legittime aspirazioni di sviluppo di questo territorio. Non possiamo che essere entusiasti di questa attenzione".

Il presidente Nicola Gatta, conclude: "Sono lieto che la Provincia di Foggia, giorno dopo giorno, stia riconquistando la sua centralità come Ente a servizio della Capitanata. Anche in quest’occasione non farò mancare con la progettazione e, successivamente, dopo aver individuato la provvista finanziaria, la realizzazione di uno svicolo al servizio delle attività produttive del comune di San Nicandro Garganico. Quando il territorio si muove ai diversi livelli istituzionali con leale collaborazione i risultati arrivano! Sono sicuro che tramite l’incontro con il sindaco Vocale e l’on. Faro, si è disegnato un percorso virtuoso che ci porterà alla realizzazione dello svincolo, atteso da diversi decenni"