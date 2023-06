Camion in coda e criticità nella raccolta rifiuti a Foggia: possibili stop ai conferimenti

“A causa di rallentamenti nelle operazioni di conferimento dei rifiuti prodotti dall’impianto di biostabilizzazione di Passo Breccioso presso l’impianto di produzione del Combustibile Solido Secondario di Manfredonia (gestito da altro operatore economico), si stanno registrando – per motivi non dipendenti da Amiu Puglia – criticità anche nei conferimenti dei rifiuti solidi urbani che non consentono il completo rispetto del cronoprogramma giornaliero”.

A comunicarlo è la società che gestisce il servizio di igiene urbana a Foggia. Erano fondate, dunque, le indiscrezioni raccolte dal comitato spontaneo di Passo Breccioso presieduto da Domenico Morea che aveva appreso dagli operatori di difficoltà nei conferimenti alla centrale Marcegaglia, con ripercussioni sull’impianto Tmb di Foggia, che peraltro si sarebbero aggiunte ad un problema tecnico.

Per due giorni, una lunga fila di camion, provenienti soprattutto dalla provincia, ha stazionato davanti ai cancelli del biostabilizzatore, in attesa di scaricare. La situazione oggi è migliorata e non si registrano grosse code. Ma, a giudicare dalla nota di Amiu, non si escludono stop ai conferimenti, e a risentirne, chiaramente, è anche la raccolta dei rifiuti e lo svuotamento dei cassonetti in città. Il problema si ripresenta ciclicamente e rischia di accentuarsi con l’aumento dei conferimenti dalle località balneari.

“Tutti gli operatori di Amiu Puglia – fanno sapere da Bari - sono costantemente impegnati ad attuare ogni utile intervento finalizzato a mitigare gli effetti di tali criticità e attenuare ogni disagio per possibili sospensioni temporanee delle operazioni di accettazione dei rifiuti in ingresso all’impianto di Passo Breccioso da parte dei comuni”.