L'annata difficile del pomodoro nel Foggiano, quantità in calo e spese raddoppiate: "Costerà di più"

Il clima, in continua evoluzione, modifica sempre più la coltivazione di frutta e ortaggi. A risentirne inevitabilmente è anche il pomodoro. In questi giorni, con qualche giorno di ritardo, è partita la raccolta del pomodoro da industria. Ma, tra piogge abbondanti che hanno fatto ritardare il trapianto, il forte caldo improvviso di luglio, la qualità e la quantità dell'oro rosso di Capitanata hanno subito dei cali, non tanto qualitativi quanto quantitativi.

Come spiega Mario De Matteo, titolare dell'omonima azienda agricola di Ordona, "Al calare della quantità di pomodoro prodotto in Italia ne risulta un'invasione di pomodoro di bassa qualità e semilavorato, proveniente dalla Cina, che abbassa inevitabilmente anche il valore del pomodoro made in Italy".

Ma per ora è troppo presto per stilare un bilancio, solo nelle prossime settimane si riuscirà a capire se e come il meteo ormai impazzito ha danneggiato i raccolti.