'Aggiungi un posto al tavolo': a Foggia la raccolta firme che promuove la partecipazione attiva dei lavoratori nelle aziende

Una iniziativa popolare che promuove la partecipazione dei lavoratori all’impresa. Il gazebo della Cisl questa mattina era sulla zona pedonale di corso Vittorio Emanuele II per una raccolta firme funzionale alla proposta di legge che mira a dare maggiore importanza ai lavoratori nella gestione delle aziende nelle quali lavorano.

Questo per scongiurare amare sorprese come è accaduto, pochi mesi fa, alla G&W dove i lavoratori dipendenti si son ritrovati, a conti già fatti, nella imminente chiusura dell'azienda.

‘La partecipazione al lavoro’ è una proposta di legge di iniziativa popolare promossa dalla Cisl che disciplina in ogni dettaglio la partecipazione attiva dei lavoratori alla vita delle imprese.

La proposta nasce con l’intento di dare piena attuazione all’art. 46 della Costituzione. La partecipazione dei lavoratori alle imprese non è solo il vettore di uno sviluppo economico ma anche un mezzo per la realizzazione di un progresso sociale, un traguardo necessario per il completamento della democrazia. In un contesto sociale e politico come l'attuale, in cui forte è l'esigenza di innovare le relazioni sindacali e la contrattazione, questa legge può produrre effetti positiviper tutti: aumento dei salari, qualità e stabilità del lavoro, maggiore produttività e competitività, più sostenibilità sociale, zero delocalizzazioni, più salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, più investimenti, una piena coesione sociale, rientro delle imprese dall’estero" ha spiegato Carl Costantino, segretario generale Cisl Foggia.