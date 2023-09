Riciclo di carta e cartone, continua la crescita in Puglia: nel Foggiano più di 23mila tonnellate raccolte

Nel 2022 in Puglia sono state raccolte e correttamente conferite a riciclo oltre 200.000 tonnellate di carta e cartone, in crescita costante con un incremento del 2,1% rispetto all’anno precedente. È quanto rilevato dal 28° Rapporto Annuale sulla raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone in Italia curato da Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base cellulosica.

"Anche quest’anno la Puglia si conferma una regione virtuosa e attenta all’ambiente”, commenta Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco. “Tuttavia ci sono ancora dei margini di miglioramento: la raccolta pro-capite infatti si assesta a 52,3 Kg, dato ancora ben lontano dalla media nazionale (61,5 Kg/ab-anno), mentre il livello di intercettazione della raccolta di carta e cartone rispetto al totale dei rifiuti urbani prodotti è ancora fermo poco sopra l’11%”.

In Puglia nel 2022 Comieco ha gestito direttamente quasi 160.000 tonnellate di carta e cartone, pari al 78% della raccolta complessiva. Ai 245 Comuni convenzionati sono stati riconosciuti corrispettivi per oltre 14 milioni di euro. La raccolta per provincia Analizzando i dettagli del Rapporto Annuale – come elaborati a maggio 2023 – risulta evidente come tutte le province presentino una crescita positiva con l’eccezione della sola provincia di Taranto, in calo di poco più di 500 tonnellate.

Nella provincia di Bari sono state raccolte più di 73.000 tonnellate (+2,3%) con un pro-capite di 60,1 kg; oltre 45mila le tonnellate raccolte nella provincia di Lecce (+3,4%) con un pro-capite di 58,4 kg. Brindisi è la provincia che fa registrare l'aumento più significativo (+5,4%) con 21mila tonnellate raccolte e con un pro-capite di 54,9 kg. Incrementi percentuali simili per le province di Bat e Foggia: la prima, con quasi 19mila tonnellate e un pro-capite di 49,6 kg fa registrare un aumento dell'1,2%. È dell'1,1% l'incremento della provincia di Foggia, dove sono state raccolte oltre 23mila tonnellate con un pro-capite di 39,7 kg. Segno meno per Taranto: raccolte più di 22.000 tonnellate (-2,3%) con un pro-capite di 40,4 kg.

A livello nazionale, il 2022 ha fatto registrare risultati incoraggianti per la raccolta differenziata di carta e cartone, in lieve crescita rispetto all’anno precedente. Complessivamente sono stati raccolti oltre 3,6 milioni di tonnellate di materiali cellulosici (+0,6% sul 2021) e la media pro-capite nazionale ha raggiunto i 61,5 kg/ab. Il tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici si è attestato all’81,2%: è stato così confermato il superamento degli obiettivi UE al 2025 e il progressivo avvicinamento ai target fissati per il 2030.