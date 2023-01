Al mercato Rosati arriva la raccolta differenziata

Partirà lunedì 16 gennaio il servizio di raccolta differenziata dedicato alle utenze non domestiche del mercato Rosati di Foggia. I dettagli organizzativi sono stati al centro di un confronto che si è tenuto ieri, martedì 10 gennaio, nella sala consiliare del Comune di Foggia, tra la commissione straordinaria, supportata dagli Uffici del settore Ambiente e dalla Polizia Locale, i vertici di Amiu Puglia e i rappresentanti di Confesercenti e Confcommercio di Foggia.

A tutti gli operatori mercatali di frutta, verdura ed alimentari, saranno consegnati da Amiu, ed affidati in comodato d’uso gratuito, carrellati di colore marrone per il conferimento degli scarti organici. Per il conferimento della plastica da parte dei commercianti non alimentari, saranno utilizzate buste di plastica trasparente, che saranno consegnate da Amiu agli operatori interessati. Il cartone, infine, sarà raccolto direttamente nei pressi dei banchi di vendita degli operatori produttori di tale frazione.

A partire da domani, giovedì 12 gennaio, verrà svolta un’azione informativa specifica agli operatori mercatali e nella giornata di lunedì 16 si provvederà alla consegna delle attrezzature ed all’avvio materiale del servizio. Dopo un breve periodo di monitoraggio e messa a punto del nuovo servizio, tale modalità sarà estesa a tutti i mercati, giornalieri e settimanali, della città di Foggia.

Si tratta di una prima misura attuativa del nuovo piano industriale approvato dalla commissione straordinaria che prevede la raccolta dedicata e ‘porta a porta’ per tutte le utenze non domestiche della città.

L’incontro - svoltosi in un clima di collaborazione, fanno sapere dall’azienda e dal Comune - è stata l’occasione per anticipare le modalità di raccolta domiciliare dei rifiuti previste per tutte le utenze non domestiche della città di Foggia e raccogliere utili suggerimenti da parte delle associazioni di categoria presenti.