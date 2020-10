'Gest' va a gonfie vele: dalla Capitanata 150 quintali di ottimo cotone per produzioni esclusive 'Made in Italy'

Un raccolto che sta fruttando più di quel che si sperava, nella piantagione che la Gest ha collocato nelle campagne tra San Severo e Rignano Garganico. Si stima che, a fine raccolto, la resa sarà di circa 150 quintali di ottimo cotone.

Quello che è partito come un esperimento si sta rivelando un vero e proprio successo. La settimana scorsa Michele Steduto e Pietro Gentile, i titolari della Gest di San Giovanni Rotondo, hanno incontrato diversi industriali che si sono mostrati interessati al prodotto Made in Capitanata. Quando tutto il cotone sarà raccolto, il cotone verrà lavorato e preparato per essere utilizzato per la produzione di maglie e camicie. Il tutto previsto entro la fine dell'anno.

Si punta ad una espansione fino a 30 ettari, fino ad arrivare a coltivare 500 ettari, coinvolgendo altri agricoltori facendo si che si crei un nuovo mercato che affianchi o sostituisca quello del pomodoro e del grano, fortemente inflazionati degli ultimi anni.