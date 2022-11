Il bisogno dei foggiani è cresciuto: per aiutare le famiglie indigenti scendono in campo 1000 volontari

La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare, compie 26 anni e si svolgerà sabato 26 novembre 2022. In circa 11mila supermercati in tutta Italia si potranno acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle strutture caritative territoriali.

Ieri, mercoledì 23 novembre, presso la sala 'San Francesco' della Chiesa Gesù e Maria di Foggia di Piazza Umberto Giordano, si è svolto l’incontro di presentazione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare promossa sul territorio dal Banco Alimentare della Daunia 'F. Vassalli'.

Con i punti vendita di Canosa e Minervino Murge, salgono a 70 quelli in cui si raccoglieranno viveri, "a lunga conservazione", per le famiglie che ne avranno bisogno, "che è cresciuto con il Covid, la guerra in Ucraina e i rincari energetici".