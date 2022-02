Quattro posti per il Servizio Civile Universale 2022 al Banco Alimentare della Daunia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Il Banco Alimentare della Daunia “F. Vassalli” è pronto ad accogliere quattro persone per il Servizio Civile Universale 2022. Anche quest’anno, grazie al progetto “Casa Misericordiae” promosso dalla Misericordia di Orta Nova, la sede del Banco Alimentare di Foggia (in via Manfredonia Km 2,200) dà l’opportunità a quattro giovani, che abbiano tra i 18 e i 28 anni, di fare esperienza nel mondo del terzo settore. Per 12 mesi le figure selezionate potranno prestare servizio presso il Banco Alimentare della Daunia, che è un punto di riferimento per il territorio sui temi della sensibilizzazione contro lo spreco alimentare e per l’aiuto concreto offerto a ben 17.562 persone in difficoltà. Il Banco della Daunia raccoglie quotidianamente eccedenze alimentari provenienti dalle produzioni agricole, dall'industria alimentare, dalla Ristorazione organizzata, dalla Grande Distribuzione Organizzata, oltre che nel corso della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, per ridistribuirle gratuitamente alle oltre 100 strutture caritative che aiutano gli indigenti del territorio della provincia di Foggia e non solo.

Nello specifico, il progetto del Servizio Civile prevede attività di accoglienza e gestione della segreteria, servizi di supporto alle attività del Banco Alimentare della Daunia di Foggia e della mensa cittadina, trasporti di alimenti e attività di stoccaggio. I volontari percepiranno la mensilità di € 439,50 come compenso per l’attività svolta. «Il servizio civile è una grande occasione per i ragazzi perché oltre a impegnarsi in un’attività bella come quella del Banco Alimentare, è una grande occasione per conoscersi», afferma Stefania Menduno, presidente del Banco Alimentare della Daunia che continua citando le parole di Don Giussani: «Perché "l'uomo non conosce se stesso quando riflette su di sé, ma percepisce il suo valore, le sue facoltà, quello di cui è capace agendo, lavorando, in actu exercito come dice Sant'Agostino. Un uomo conosce se stesso solo in azione”». C’è tempo fino alle ore 14.00 di giovedì 10 febbraio per candidarsi. La domanda va fatta esclusivamente online sul sito https://domandaonline.serviziocivile.it/ inserendo le specifiche del progetto (Codice progetto: PTCSU0027321013964NMXX). Sui siti internet del Dipartimento www.politichegiovanili.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL. Per dubbi o domande è possibile rivolgersi all’ufficio di Segretariato Sociale di Misericordia Orta Nova al numero di telefono 0885 783015.