Il censimento degli operatori della cultura s’ha da fare: Cardellicchio è d’accordo con la Filiera

Il censimento degli operatori della cultura e dello spettacolo “è importante, farlo significa avere delle regole”. A suffragare la tesi della Filiera culturale della città di Foggia è Vincenzo Cardellicchio, commissario straordinario del Comune. “La riflessione su questo tema, sicuramente, la farò”, è la sua parola. La faranno insieme anche a quattrocchi, in un incontro ristretto.

“La ragione della conoscenza di singole professionalità è fondamentale per chi vuole governare, anche per fare meglio le cose che stai facendo e, per poterle fare, devi sapere chi chiamare – argomenta l’ex prefetto - Nella Protezione civile, la prima rivoluzione fu l’elenco di chi ha le ruspe, di chi ha il camion. Se non hai questi elementi di conoscenza non vai da nessuna parte. La cultura è la stessa cosa”.

È l’ospite d’eccezione, è il caso di dirlo, del quarto tavolo permanente sulla cultura e sullo spettacolo, questa volta nell’Accademia Musical Art di Paolo Citro. Segue i primi quattro interventi programmati e prende appunti.

“Abbiamo finalmente un ascolto formale da parte del Comune di Foggia”, esordisce Marco Maffei, il fonico promotore del movimento ideologico orizzontale nato durante il lockdown. Finora, erano rimasti inascoltati. Commissari e tecnostruttura non si erano mai visti, nonostante i reiterati inviti.

È un universo che il commissario straordinario Cardellicchio conosce: è nel consiglio di amministrazione del Festival dei Due Mondi di Spoleto, tanto per dirne una, e da prefetto di Perugia ha promosso un abbonamento a 15 euro per trascinare gli studenti universitari al Teatro Morlacchi. Trova intrigante che si parli di ‘filiera’. Si augura pure che il prossimo Consiglio comunale abbia “qualcuno che di questo mondo sia espressione”.

Il censimento di comparto è il primo punto del documento stilato nel 2021 per provare a salvare il comparto dalla crisi generata dalla pandemia e chiedere alle istituzioni “una risposta adeguata e rapida”.

Il 14 aprile scorso, la Filiera culturale aveva protocollato una formale richiesta al commissario straordinario Vincenzo Cardellicchio per chiedere il censimento “sulla base non soltanto di profilazione economico-fiscale (Partita Iva, associazioni, imprese), ma anche e soprattutto sulla base delle attività curriculari e delle esperienze maturate durante i percorsi lavorativi, effettuate sia prima che dopo i lockdown del 2020 e 2021”.

Il commissario straordinario ha apprezzato e commentato gli interventi che lo hanno preceduto. La docente dell’Accademia di Belle Arti e illustratrice, Rosanna Giampaolo, ha parlato di quel pizzico di incoscienza che serve per fare cultura a Foggia, “città ideale per creare indotti lavorativi”. Ma c’è “la paura di investire, anche su se stessi, e che le cose in cui credi non abbiamo un feedback positivo”. Innesca un’autocritica che altri interventi richiameranno: “Dobbiamo imparare ad essere un noi, a capire che siamo colleghi”. Conviene con lei Franco Salcuni (Green Cave): “Soffriamo di un eccesso di competizione che va studiato, capito e superato”.

Salvatore Imperio, tra i proponenti del documento e delle istante del 2020, ha provato a far leva sul Dup, il Documento unico di programmazione per il triennio 2023-2025. “Senza dati e quindi censimento, e senza progetti dei soggetti della cultura, quale programmazione di cultura ci sarà se non quella già vista e rivista che va a coinvolgere soltanto una parte di città come per il Teatro Giordano e le sue rassegne?”, è stato uno degli interrogativi posti al commissario, che la prende come una provocazione perché, per quanto stia correndo, i documenti del Dup sono già in corso di approvazione. “Il comparto culturale si è sempre sentito abbandonato ed emarginato”, ha affermato Salvatore Imperio. A nome della Filiera, ha chiesto che i loro documenti “rappresentino una pietra angolare per lo sviluppo culturale e sociale della città di Foggia”. La parola d’ordine – ha detto – deve essere “osare”.